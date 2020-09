Είναι αλήθεια ότι ο COVID-19 δεν είναι τόσο συνηθισμένος στα παιδιά και όσοι είναι κάτω των 18 ετών παρουσιάζουν γενικά ήπια συμπτώματα που θυμίζουν περισσότερο ένα απλό κρυολόγημα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν την προσοχή των γονιών. Γιατροί αναφέρουν ότι προκαλεί ένα σπάνιο φλεγμονώδες σύνδρομο σε μικρά παιδιά. Έρευνα που δημοσιεύτηκε από την ιατρική επιθεώρηση The Lancet αποκαλεί την πάθηση “Pediatric Multi-System Inflammatory Syndrome Potentially Associated with COVID-19” (Παιδιατρικό φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων που συνδέεται ενδεχομένως με την COVID-19).

Έχει κοινά συμπτώματα με το τοξικό σοκ και την νόσο Καβασάκι, όπως πυρετό, εξανθήματα, πρησμένους αδένες και, σε σοβαρές περιπτώσεις, καρδιακή φλεγμονή. Γι’ αυτό και δεν είναι περίεργο που οι γονείς ανησυχούν κάθε φορά που το παιδί τους βήχει.

Αλλά πώς μπορεί ένας γονιός να ξεχωρίσει τον απλό βήχα από τον βήχα που προκαλείται εξαιτίας του κορονοϊού; Δείτε τι λέει ο Hector de Leon, MD, παιδίατρος στο Kaiser Permanente του Κολοράντο στο Parents.com.

Είναι ο βήχας σημάδι του κορονοϊού;

Εδώ είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα για τον COVID-19: Οι ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουν γρήγορα διαφορετικά συμπτώματα, από πονόλαιμο έως πυρετό μέχρι και γαστρεντερικά προβλήματα. Ο βήχας φαίνεται να είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα μαζί με τον πυρετό και τη δύσπνοια.

Το CDC μελέτησε 149.082 επιβεβαιωμένες εργαστηριακές περιπτώσεις κορονοϊού από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 2 Απριλίου 2020. Από αυτόν τον αριθμό, 2.572 ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών και οι ειδικοί ανέλυσαν τα συμπτώματα από 291 από αυτά.

Περίπου 56 τοις εκατό ανέφεραν πυρετό, 54 τοις εκατό είχαν βήχα και 13 τοις εκατό παρουσίασαν δύσπνοια.

Σχεδόν το 20% των παιδιών ασθενών που μελετήθηκαν ήταν ασυμπτωματικοί φορείς. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι αυτή η μελέτη ανέφερε μόνο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού, επομένως μπορεί να μην είναι ακριβής αναπαράσταση του γενικού πληθυσμού. Είναι απολύτως δυνατό ένα υψηλότερο ποσοστό παιδιών να έχουν κορονοϊό χωρίς βήχα, πυρετό ή άλλα συμπτώματα.

Πώς ακούγεται ο βήχας που προκαλείται εξαιτίας του κορονοϊού;

Σύμφωνα με τον Hector de Leon, ο τύπος βήχα του κορονοϊού είναι συχνά ξηρός – που σημαίνει ότι δεν παράγει βλέννα ή φλέμα.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών με κορονοϊο, αναφέρει έναν παραγωγικό υγρό βήχα. Αυτός ο τύπος βήχα απελευθερώνει βλέννα ή φλέμα και συχνά συνοδεύεται με καταρροή της μύτης.

Το παιδί μου βήχει – Έχει κορονοϊο;

Οι γονείς και τα παιδιά παντού ρωτούν «Αν ο βήχας που έχουν σχετίζεται με τον κορονοϊο.». Απλά μην πανικοβάλλεστε από την αρχή, συμβουλεύει ο Dr. de Leon. «Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους βήχουν οι άνθρωποι! Χρειάζεται να δούμε όλη την κλινική εικόνα, πριν βγάλουμε διάγνωση απλά και μόνο από τον βήχα!».

Εκτός από τον COVID-19, ο ξηρός ή υγρός βήχας μπορεί επίσης να δείχνει μια απλή ίωση όπως κρυολόγημα ή γρίπη, άσθμα, αλλεργίες, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD) ή ερεθισμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα ο καπνός.

Ελέγξτε τη συνολική εικόνα του παιδιού σας. Φτερνίζεται; Έχει κόκκινο, ερεθισμένο λαιμό; Έχει κόκκινα μάτια; Εάν ναι, τα συμπτώματα αυτά είναι πιθανό να προέρχονται από κάποιες αλλεργίες, λέει ο Δρ de Leon. Ομοίως, εάν ο βήχας επιδεινώνεται μετά το φαγητό και ακολουθεί καούρα, τότε ίσως να μιλάμε για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. «Εάν το παιδί σας δεν ταλαιπωρείται, αν έχει διάθεση και κάνει ό,τι συνήθως έκανε, πιθανότατα να είναι που μπορούν να διαχειριστούν στο σπίτι».

Το παιδί σας μπορεί να έχει κορονοϊό εάν ήρθε σε επαφή με κάποιο κρούσμα ή εάν εμφανίσει και μερικά ακόμη συμπτώματα.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται γενικά 2-14 ημέρες μετά τη μετάδοση και περιλαμβάνουν:

Πυρετό

Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια

Σωματικούς πόνους

Πονόλαιμο

Κούραση

Γαστρεντερικά προβλήματα όπως έμετο και διάρροια

Απώλεια γεύσης ή μυρωδιάς

