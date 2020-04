Πώς θα κάνεις φυσικές ανταύγειες στα μαλλιά για να «ανοίξει» το χρώμα

Πολλές είναι οι κοπέλες που θέλουν κατά καιρούς να ανοίξουν τα μαλλιά τους, χωρίς όμως να τα ταλαιπωρήσουν με βαφές και ντεκαπάζ. Στο ερώτημα λοιπόν αν γίνεται να φύγεις από τους σκούρους τόνους των μαλλιών σου και να πας σε πιο ανοιχτούς εύκολα και φυσικά, εμείς σου έχουμε τα 6 απόλυτα tips που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις εύκολα τον στόχο σου.

1. Κάνε μίξη χυμό λεμονιού με conditioner

Επειδή το λεμόνι είναι αρκετά όξινο χρειάζεται πολύ προσοχή. Δεν θέλουμε να σου κάψει τα μαλλιά. Αντιθέτως, θέλουμε να σου τα κάνει πιο λαμπερά και πιο ανοιχτά από ποτέ. Γι’ αυτό σου προτείνουμε να ανακατέψεις χυμό λεμονιού με conditioner ή ακόμα και με λάδι καρύδας, έτσι ώστε να λάβουν τα μαλλιά σου όλα τα ενυδατικά και αποκαταστατικά του οφέλη χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο.

2. Εφάρμοσε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι ένας αποτελεσματικός παράγοντας για την απολέπιση των μαλλιών χάρη στο κιτρικό οξύ που διαθέτει. Δοκίμασε και εσύ πλυσίματα βιταμίνης C. Ο τρόπος είναι απλός. Συνέτριψε την βιταμίνη C σε ένα μπουκάλι ψεκασμού με νερό και ψέκασε το στα μαλλιά σου. Η διαδικασία αυτή ξανοίγει τα μαλλιά χωρίς να τα καταστρέφει.

3. Χρησιμοποίησε μία μάσκα από κανέλα και μέλι

Όταν το μέλι και η κανέλα ενώνονται συμβαίνει κάτι μαγικό. Οι ιχνοποσότητες του υπεροξειδίου του υδρογόνου στο μέλι ενεργοποιούνται από την κανέλα και όταν το μείγμα εφαρμοστεί στα μαλλιά σου για αρκετή ώρα, μπορεί να τα ανοίξει μέχρι και 2 τόνους. Το μόνο που χρειάζεται είναι 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο για επιπλέον ενυδάτωση. Ανακάτεψε αυτά τα 3 στοιχεία μαζί και αν το μείγμα βγει πολύ παχύ πρόσθεσε λίγο conditioner. Στη συνέχεια άφησε το μείγμα να καθίσει για μισή ώρα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί το υπεροξείδιο του άνθρακα. Ύστερα εφάρμοσε το μείγμα στα μαλλιά σου, τύλιξε τα με μια διάφανη μεμβράνη και άφησε την μάσκα να δράσει για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

4. Ξίδι μηλίτη

Το ξίδι μηλίτη όχι μόνο θα σε βοηθήσει να ανοίξεις τα μαλλιά σου φυσικά, αλλά θα διαλύσει ό,τι υπολείμματα έχουν συσσωρευτεί στο τριχωτό της κεφαλής σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αναμίξεις ξίδι μηλίτη με νερό. Μην περιμένεις όμως αποτελέσματα από την πρώτη χρήση. Θα χρειαστεί να το επαναλάβεις αρκετές φορές μέχρι να πετύχεις το επιθυμητό ξάνοιγμα.

5. Χαμομήλι

Βράσε λίγο νερό και στη συνέχεια βούτηξε ένα φακελάκι με χαμομήλι και άσε το για 10′. Αφού το ρόφημα σου κρυώσει, ρίξε το πάνω σε φρεσκολουσμένα μαλλιά και άσε το να δράσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για το καλοκαίρι, μπορείς να βάλεις το ίδιο ρόφημα σε ένα μπουκαλάκι για σπρέι και να ψεκάζεις τα μαλλιά σου πριν πας στην παραλία. Σύντομα, τα μαλλιά σου θα αποκτήσουν μία χρυσή απόχρωση.

6. Βότκα και μαγειρική σόδα

Ποιος είπε ότι η βότκα είναι κατάλληλη μόνο για κοκτέιλ; Ανάμειξε ένα μέρος βότκα με δύο μέρη μαγειρικής σόδας και στην συνέχεια βάλε το μείγμα σε ένα μπουκαλάκι ψεκασμού. Εάν θέλεις το μείγμα να είναι έξτρα δυνατό, τότε μπορείς κάλλιστα να διπλασιάσεις τις ποσότητες. Οι μπλε τόνοι της βότκας σε συνδυασμό με το οινόπνευμα που εμπεριέχει, υπόσχονται να «ανοίξουν» τα μαλλιά σου.

Πηγή φωτογραφιών: unsplash.com