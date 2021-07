Γαλάκτωμα ή Νερό Ντεμακιγιάζ(micellar water): Το νερό, σε πολλά προϊόντα θα το διαβάσετε και ως micellar water είναι ιδανικό για ντεμακιγιάζ, όπως και το γαλάκτωμα. Κάποιες γυναίκες νιώθουν αναζωογόνηση με τη χρήση νερού, ενώ κάποιες άλλες με το γαλάκτωμα. So it’s up to you!