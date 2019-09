Πώς τάιζαν οι μαμάδες στο παρελθόν -και πριν εφευρεθεί το έτοιμο γάλα- τα μωρά που δεν θήλαζαν

Στο άρθρο η Pip Lincolne, η γυναίκα που το υπογράφει, έγραφε:

«Διάβαζα ένα βιβλίο για μια νεαρή μαμά περίπου το 1900 που δεν ήθελε να θηλάσει το παιδί της, μετά από μια μη σχεδιασμένη εγκυμοσύνη και τραυματική εμπειρία τοκετού και με έκανε να αναρωτιέμαι για το πώς τάιζαν τα παιδιά τους, όταν το έτοιμο γάλα δεν είχε καν εφευρεθεί.

Μετά από μια μικρή έρευνα που έκανε, ανακάλυψα ότι υπήρχαν αρκετές εναλλακτικές επιλογές πριν κάνουν την εμφάνισή τους τα μπιμπερό και τα γάλατα σε σκόνη. Ορίστε τι ανακάλυψα:

Νοσοκόμα με… γάλα

Μια γυναίκα νοσοκόμα, θήλαζε το παιδί μιας άλλης γυναίκας. Αυτό ήταν το πιο σύνηθες. Αυτή ήταν μια τακτική που εφαρμόστηκε περίπου το 2000 π.Χ. και συνεχίστηκε μέχρι τον 20ο αιώνα.

Πήλινα αγγεία

Αρχαία πήλινα αγγεία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών και ανακαλύφθηκε ότι τα γέμιζαν με γάλα (γίδινο, γαϊδούρας, καμήλας, γουρουνιού ή ακόμη και αλόγου) και τάιζαν τα μωρά που δεν μπορούσαν να θηλάσουν.

πηγή: Bullenwächter – Historisches Museum Regensburg, Bavaria Germany., CC BY-SA 3.0, Link

Φυσικά και αυτά τα αγγεία δεν ήταν καθόλου υγιεινά.

Ζωικά μπουκάλια από κέρατα

Ποιος γνώριζε ότι τα κέρατα των ζώων μπορούσαν να γίνουν μπιμπερό;

Ξύλινα δοχεία

Κάποιες φορές σκάλιζαν ξύλα και έφτιαχναν δοχεία ώστε να δώσουν γάλα (ζωικό) στα μωρά.

Βρεγμένο ψωμί και δημητριακά

Μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα, κάποια μωρά τα τάιζαν μέσα από το βρεγμένο ψωμί που το βουτούσαν πρώτα σε νερό, ζαχαρόνερο ή αγελαδινό γάλα. Κάποιοι άλλοι έδιναν μαγειρεμένα δημητριακά.

Με το κουτάλι

Το 1800 κάποιοι χρησιμοποιούσαν το κουτάλι για να δώσουν γάλα σε ένα μωρό.

Θηλασμός ζώων

Ένας άλλος τρόπος ήταν να βάζουν τα μωρά απ’ ευθείας να πίνουν γάλα από τον μαστό του ζώου. Αηδία…

Συμπυκνωμένο γάλα;!

πηγή: Public Domain, Link

Το 1853 o Gale Borden πρόσθεσε ζάχαρη σε ένα νέας κυκλοφορίας γάλα εβαπορέ, το συσκεύασε και το λάνσαρε ως συμπυκνωμένο γάλα. Αυτό σύντομα έγινε γνωστό και πολλές νεαρές μαμάδες αντικατέστησαν το μητρικό.

Τα πρώτα γάλατα σε σκόνη

Το 1865 ένας χημικός με το όνομα Justus von Liebig, δημιούργησε, πατεντάρισε και καθιέρωσε το πρώτο γάλα σε σκόνη.

Το πρώτο μπιμπερό

πηγή φωτογραφίας: See Kok Shan (curator) – The TIME TUNNEL museum, UT/MR/F-255, Jalan Sungei Burung, 39100, Brinchang, the Cameron Highlands, Pahang, West Malaysia., CC BY-SA 3.0, Link

Το πρώτο μπιμπερό δημιουργήθηκε στην Γαλλία από διάφανο γυαλί. Το 1912 δημιουργήθηκε η πρώτη θηλή που εξασφάλιζε ότι τα μωρά έπιναν με ασφάλεια το γάλα τους.

πηγή: babyology.com