Ακόμα κι αν το εφηβάκι σας είναι διαχειρίσιμο στις αντιδράσεις του, θα υπάρξουν στιγμές την περίοδο των γιορτών που δεν θα θέλει να συμμετάσχει σε χριστουγεννιάτικες οικογενειακές δραστηριότητες ή θα βαριέται σε ό,τι κι αν του προτείνετε.

Να τι είπε μια μαμά:

«Τα Χριστούγεννα ήταν γεμάτα προσμονή και ενθουσιασμό όταν τα παιδιά μας ήταν μικρότερα. Και τα δύο έπαιρναν μέρος στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, έλεγαν τα κάλαντα, πηγαίναμε σε εορταστικές συναυλίες.

Αλλά τώρα τα Χριστούγεννα φαίνονται τόσο πολύ διαφορετικά . Οι γιοι μου, ηλικίας 9 και 13 ετών αντίστοιχα, δημιουργούν λίστες ευχών στο Amazon εμπνευσμένες από βίντεο unboxing του YouTube. Περνούν ώρες κλεισμένοι στο δωμάτιό τους και τους βλέπουμε μόνο την ώρα του φαγητού. Για να μην αναφερθώ στο χρόνο που περνά ο μεγάλος μου γιος παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια με τους φίλους του».

Χρήσιμες συμβουλές

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς εφήβων ώστε να κυλήσουν ήρεμα οι φετινές γιορτές; Ο καθηγητής Paul McGee, συγγραφέας του «YESSS! The SUMO Secrets To Being a Positive Confident Teenager», μοιράστηκε στο family-action.org.uk ορισμένες συμβουλές για το πώς να κατανοήσετε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του εφήβου σας ( ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων).

Αφήστε τα να κοιμηθούν

Ο εγκέφαλος και το σώμα των εφήβων εξακολουθούν να αναπτύσσονται και δεν θα ωριμάσουν πλήρως μέχρι τα 20. Αφήστε τους λοιπόν να κοιμηθούν ακόμα κι αν το πρόγραμμά τους είναι εντελώς ακατάστατο, ακόμα κι αν πλησιάζει μεσημέρι (δεν θα μπορούν άλλωστε να το κάνουν μια ζωή).

Μην τα πιέζετε

Οι περισσότεροι από εσάς δεν θα θέλατε να κάνετε παρέα με τους γονείς σας όλη την ώρα όταν ήσασταν στην εφηβεία, επομένως πρέπει να αποδεχτείτε ότι το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά σας. Δεν είστε πλέον το κέντρο του κόσμου τους… Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας χρειάζονται πια, απλά θέλουν να ανεξαρτοποιηθούν και να μην είναι υπό την εποπτεία σας.

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χρόνο που έχετε μαζί τους

Μπορεί να παραπονιέστε για το ότι έχετε γίνει για χάρη τους ταξιτζής, προσπαθήστε όμως να εκμεταλλευτείτε το χρόνο που περνάτε μαζί στο αυτοκίνητο – ακόμα και την περίοδο των Χριστουγέννων- για χαλαρές συζητήσεις.

Δείξτε τους την αγάπη σας

Οι έφηβοι εξακολουθούν να θέλουν ν’ ακούσουν ότι τους αγαπάτε και τους εκτιμάτε. Απλά φροντίστε να μην το κάνετε δημόσια. Τα Χριστούγεννα είναι μια τέλεια περίοδος να αφήνετε μηνύματα αγάπης, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα εκτιμηθούν είτε τώρα είτε μελλοντικά.