Πώς ήμουν τέλεια μάνα πριν κάνω παιδιά

Αφιερώνω την παρακάτω ανάρτηση, με αγάπη και χιούμορ, σε όλους τους γονείς που διαπιστώνουν καθημερινά, όπως κι εγώ, πόσο απέχει η θεωρία από την πράξη. Γι΄ αυτό κι έχω σταματήσει προ πολλού να ασκώ εύκολη κριτική απέναντι σε «ενοχλητικές» συμπεριφορές μαμάδων και μπαμπάδων, μιας και υποψιάζομαι πως κι εγώ στη θέση τους τα ίδια θα κάνω (ή και χειρότερα):

Πριν κάνω παιδιά είχα εξαιρετικές ιδέες για το πώς θα ‘»είμαι πρότυπο μητέρας». Σας παρουσιάζω τις δέκα απ΄αυτές (και αμέσως μετά την πραγματικότητα που ισχύει αφότου έγινα στ΄αλήθεια μητέρα) :

1. Δεν θα «δωροδοκήσω» ποτέ τα παιδιά μου

Από μόνα τους θα έχουν αναπτύξει μια εσωτερική ηθική πυξίδα και θα συμμορφώνονται αυτόματα με ό,τι είναι «σωστό».

Πραγματικότητα: «Θα σ΄αφήσω να φας σοκολατάκια για πρωϊνό, αρκεί να μείνεις στο κρεβάτι σου τη νύχτα. Θα σε πάω όπου θέλεις, μόνο και μόνο για να κοιμηθείς ήσυχος στο κρεβάτι σου».

2. Θα βάλω όρια και θα ζητήσω να σεβαστούν τον προσωπικό μου χρόνο στο μπάνιο

Πραγματικότητα: Οταν βρίσκομαι στο μπάνιο, τρεις φατσούλες παρακολουθούν κάθε μου κίνηση. Το καλό είναι πως πάντα υπάρχει κάποιος κοντά για να φέρει ένα ρολό με χαρτί υγείας.

3. Τα παιδιά μου πάντα θα φεύγουν από το σπίτι καλοχτενισμένα και με ρούχα που συνδυάζονται τέλεια

Πραγματικότητα: Πριν από λίγες μέρες η μικρή μου φόρεσε στο ένα πόδι μποτίνι και στο άλλο μπαλαρίνα. Στη διαδρομή, ένας σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων κυριών με ρώτησαν ευγενικά αν είχα προσέξει πως το παιδί μου φορούσε διαφορετικά παπούτσια. «Ναι το έχω προσέξει, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας» ήταν η απάντησή μου.

4. Θα ελέγχω το «βρώμικο στόμα» μου μπροστά στα παιδιά

Πραγματικότητα: «Φτου, γμτ, πάλι κόλλησε ο συναγερμός! Γμτ, γμτ, γμτ, κάηκε (πάλι) το φαγητό!». Η αντίδραση των παιδιών: «Πάλι καλά, τουλάχιστον δεν πήρες κι εσύ φωτιά όπως ο μπαμπάς την παραμονή των Χριστουγέννων» (συνέβη στ΄αλήθεια).

5. Θα αφιερώνω χρόνο στη φροντίδα και περιποίηση του εαυτού μου, όπως παλιά

Πραγματικότητα: Καταφέρνω να κάνω ένα μπάνιο της προκοπής κάθε τρεις μέρες. Η ρίζα στο μαλλί θέλει συνέχεια φτιάξιμο και, μάλλον, είναι πιο εύκολο και οικονομικό να τη βάψω με μαρκαδόρους και κηρομπογιές απ΄το να βρω χρόνο να πάω κομμωτήριο ή να ασχοληθώ εγώ στο σπίτι. Α, και το γυμναστήριο μ΄ έχει κατατάξει στους χορηγούς, γιατί τους κάνω δωρεά κάθε μήνα, αφού έχω πληρώσει και δεν πατάω.

6. Θα εξασκώ υγιείς τεχνικές για την επίλυση συγκρούσεων και θα συμπεριφέρομαι γενναιόδωρα όταν έχω δίκιο

Πραγματικότητα: Κάνω το γύρο του θριάμβου σ΄όλο το σπίτι τραγουδώντας όσο πιο δυνατά μπορώ «έχω δίκιο, έχω δίκιο!»

7. Θα μοιράζομαι ό,τι έχω, γι΄αυτό και τα παιδιά μου θα μάθουν να μοιράζονται κι αυτά

Πραγματικότητα: «Ασε κάτω τα καλλυντικά μου παιδί μου! Το μέϊκ απ είναι όλο δικό μου, μην το αγγίζεις!»

8. Τα παιδιά μου θα τρώνε μόνο πλήρεις υγιεινές τροφές και επιδόρπιο μόνο μετά το δείπνο

Πραγματικότητα: «Εντάξει μπορείς να φας ένα μπωλ παγωτό για πρωϊνό. Εξάλλου το παγωτό περιέχει αρκετό ασβέστιο, έτσι; Και είναι σαν να πίνεις γάλα, έτσι;»

9. Πάντα θα είμαστε συνεπείς στην ώρα μας όταν πάμε στο σχολείο και στα διάφορα ραντεβού

Πραγματικότητα: Πώς γίνεται, κάθε φορά, να ξεκινάμε να ετοιμαζόμαστε τρεις ώρες πριν από την ώρα του ραντεβού και, παρ΄ όλα αυτά, να φτάνουμε πάντα καθυστερημένοι;

10. Για τα παιδιά μου θα είμαι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς μια δυναμική γυναίκα μπορεί να είναι επιτυχημένη εκτός σπιτιού

Πραγματικότητα: Αν με χτυπήσει αυτοκίνητο θα αναρωτηθούν: «Ποιος θα βάλει τώρα πλυντήριο;»

Πηγή: Top 10 ways i was a perfect mom until i had kids, Huffpost Parents, 23/4/13

To διαβάσαμε στο newagemama.com

πηγή :http://babyradio.gr/goneis/pos-imoun-telia-mana-prin-kano-pedia/