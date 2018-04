Πώς γυρίζονται οι ερωτικές σκηνές στις ταινίες (βίντεο)

Μπορεί στα μάτια των θεατών να φαίνονται αληθινές, αλλά οι ερωτικές σκηνές δεν είναι παρά ένα καλά σκηνοθετημένο κομμάτι μιας ταινίας.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι για 15 δευτερόλεπτα κινηματογραφικού σεξ, χρειάζονται περίπου 6 ώρες γυρίσματα. Οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ώστε οι ερωτικές σκηνές να φαίνονται ρεαλιστικές.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, βρίσκονται μόνο συγκεκριμένα μέλη του συνεργείου. Συνήθως, παρευρίσκονται ο σκηνοθέτης, ο οπερατέρ, ο βοηθός κάμερας και ο επόπτης σεναρίου.

«Είναι δύσκολο να κάνεις μια ερωτική σκηνή. Τελεία και παύλα. Δεν έχει σημασία αν γίνεται με ένα φίλο, με έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Αν έχεις τόσα μέλη του συνεργείου να σε παρακολουθούν, να σε φωτίζουν, να σου δίνουν οδηγίες για την αλλαγή της θέσης σου. Δεν είναι και τόσο άνετο» εξήγησε η ηθοποιός Mila Kunis.

Παρ’ όλα αυτά, σε κάποιες ταινίες ακολουθούνται τεχνικές ώστε να κάνουν τους ηθοποιούς να νιώθουν άνετα. Για παράδειγμα, στο Fifty Shades of Grey, μερικές φορές γυρίζουν τις σεξουαλικές σκηνές με την ίδια τεχνική που χρησιμοποιούν οι φωτογράφοι της άγριας ζωής για να μην φοβίσουν τα ζώα, κρατώντας αποστάσεις.

«Η κάμερα λειτουργεί με μια συσκευή που βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων. Με αυτό τον τρόπο οι ηθοποιοί δεν έχουν έναν τριχωτό βετεράνο χειριστή να αναπνέει πάνω από τις πλάτες τους», εξήγησε ο κινηματογραφιστής Seamus McGarvey.

Τις περισσότερες φορές η κίνηση της σεξουαλικής επαφής χορογραφείται, αλλά υπάρχουν και σκηνοθέτες που προτιμούν να γίνεται η κίνηση φυσικά, ώστε να αποδοθεί ένα πιο αυθόρμητο αποτέλεσμα.

Μια από τις πιο γνωστούς χορογράφους που έχει αναλάβει τέτοιες σκηνές είναι η Tricia Brouk. Αρχικά, κάνει πρόβα τις κινήσεις με τη βοήθεια ενός χορευτή. Στη συνέχεια δείχνει τις κινήσεις στον σκηνοθέτη και τις μαθαίνει στους ηθοποιούς.

«Η χορογραφία των σεξουαλικών σκηνών δεν είναι τόσο σέξι και εντυπωσιακή όσο φαίνεται. Όλα έχουν να κάνουν με τις σωστές γωνίες κάμερας. Η ίδια σκηνή πρέπει να γυριστεί πολλές φορές από διαφορετικά σημεία. Είναι μόνο χρόνος και τεχνική.» ανέφερε η ηθοποιός Natalie Dormer που έχει γίνει γνωστή από τις σειρές The Tudors και The Game of Thrones.

Παρόλο που κάποιοι ηθοποιοί επιλέγουν να είναι τελείως γυμνοί, τις περισσότερες φορές τα επίμαχα σημεία καλύπτονται με ειδικές κατασκευές στο χρώμα του δέρματος. Στους άνδρες τοποθετείται μια ειδική θήκη που μοιάζει με κάλτσα, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα αυτοκόλλητα που τοποθετούνται στα επίμαχα σημεία των γυναικών.

Υπάρχουν επίσης, και ειδικά εσώρουχα στο χρώμα του δέρματος που ξεγελούν το μάτι και οι θεατές νομίζουν ότι οι ηθοποιοί είναι τελείως γυμνοί.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην αμερικανική σειρά How To Get Away With Murder, οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν body painting, ώστε οι ηθοποιοί να μην νιώθουν εντελώς εκτεθειμένοι, σύμφωνα με δηλώσεις της πρωταγωνίστριας Viola Davis.

Στις ταινίες «Blue is the Warmest Color» και «Nymphomaniac» χρησιμοποιήθηκαν και ψεύτικα γεννητικά όργανα από σιλικόνη.

Ο ιδρώτας των ηθοποιών είναι ψεύτικος. Ο κάθε σκηνοθέτης χρησιμοποιεί διαφορετικά προϊόντα για να κάνει τους ηθοποιούς να φαίνονται ιδρωμένοι, μεταξύ των οποίων είναι το ροδόνερο, το σπρέι σιλικόνης, το νερό, βαζελίνη και baby oil ανακατεμένο με νερό.

Ακόμη, και οι τρίχες στα γεννητικά όργανα είναι ψεύτικες, καθώς φοράνε ειδικές περούκες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Daily Beast, την περούκα αυτή έχει φορέσει η Κate Winslet στην ταινία «The Reader» και έχει χρησιμοποιηθεί και στην ταινία «Love and other drugs».

Όπως είναι φυσικό, τα «ατυχήματα» δεν λείπουν από τις κινηματογραφικές σκηνές. «Μπορεί να ερεθιστώ και λυπάμαι αν συμβεί, αλλά λυπάμαι κι αν δεν συμβεί», είχε πει ο Sean Connery.

«Πάντα απολάμβανα τις σεξουαλικές σκηνές, αν και υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε. Η κλασική απάντηση είναι: «Ω, δεν είναι καθόλου σέξι γιατί υπάρχουν πολλοί τεχνικοί που στέκονται γύρω». Αλλά πάντα τις έβρισκα εξαιρετικά διεγερτικές, ανέφερε ο Hugh Grant.

Δείτε το βίντεο με τα γυρίσματα της ερωτικής σκηνής από την ταινία Stretch που βγήκε στη δημοσιότητα. Οι ηθοποιοί φαίνονται αμήχανοι, ενώ ένας συνεργάτης τους τους ψεκάζει με Evian για να φαίνονται ιδρωμένοι:

Πηγή: valueforlife

πηγή :http://www.aftodioikisi.gr/diethni/pos-gyrizonte-erotikes-skines-stis-tenies-vinteo/