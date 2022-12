Κάθε τρεις και λίγο λανσάρονται στην αγορά νέα προϊόντα ομορφιάς που υπόσχονται να κάνουν θαύματα. Κρέμες ημέρας και έλαια με συστατικά για βαθιά ενυδάτωση, καθαριστικά προσώπου που απομακρύνουν και την τελευταία βρωμιά από την επιδερμίδα και serums που υπόσχονται ταχύτατη εξαφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

Μπαίνεις, λοιπόν, εσύ στον πειρασμό και αγοράζεις και δοκιμάζεις. Και έχεις καταλήξει σε μια ρουτίνα ομορφιάς που ικανοποιεί τις ανάγκες του δέρματός σου όμως… Αισθάνεσαι ότι δεν λειτουργούν στο μέγιστο τα skincare items που χρησιμοποιείς. Και κάπως έτσι μπαίνεις στο τρυπάκι να κάνεις μικροαλλαγές στη ρουτίνα σου, αλλά πάλι τίποτα. Το μυστικό, φίλη μου, είναι το βαμβακερό πανάκι. Αυτό θα σε σώσει και θα σε… μεταμορφώσει.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια τυπική ρουτίνα ομορφιάς περιλαμβάνει τα εξής βήματα: καθαρισμό προσώπου, serum, ενυδατική κρέμα, κρέμα ματιών. Πού χωράει σε όλα αυτά το βαμβακερό πανί; Ανάμεσα στο καθαριστικό προσώπου και το serum.

Αυτό που έχεις να κάνεις, λοιπόν, είναι να απλώσεις καθαριστικό στο πρόσωπο, να κάνεις ελαφρύ μασάζ και να τοποθετήσεις από πάνω ένα βαμβακερό πανί, το οποίο θα έχεις βουτήξει πρώτα σε ζεστό νερό. Άσε το πανί στο πρόσωπο για 10-15 δευτερόλεπτα, πάτησέ το ελαφρά με τα χέρια πάνω στο δέρμα και μετά ξέπλυνε καλά το πρόσωπό σου. Τώρα, μπορείς να απλώσεις το serum και σύντομα να δεις τα μέγιστα αποτελέσματά του.

Τι κάνει, όμως, το πανί; Εφόσον είναι ζεστό επιτρέπει στους πόρους να ανοίξουν και άρα το δέρμα είναι προετοιμασμένο να δεχθεί τα ενεργά συστατικά του ορού και να τα απορροφήσει σε μεγαλύτερο βάθος. Συνεπώς, να κάνει περισσότερα θαύματα.