Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Παράρτημα Τρικάλων, διοργανώνει την ετήσια τελετή βράβευσης την
Κυριακή 16 Ιουνίου 2024. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα βραβευτούν οι μαθητές και οι μαθήτριες της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διακρίθηκαν στους παρακάτω μαθηματικούς
διαγωνισμούς:
1. στον 84ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
2. στον 84ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»
3. στον 6ο Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» και
4. στον 18ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά».
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο του βυζαντινού κάστρου Τρικάλων και
θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:
• Κεντρική Ομιλία από τον κ. Στεφανή Παναγιώτη, μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
• Βράβευση των διακριθέντων μαθητών/τριών.
Σας περιμένουμε όλους, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σε αυτήν την ημέρα γιορτής των
Μαθηματικών.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 84ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 ΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 ΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
4 ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
5 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΣΕΜΕΛΗ-ΙΟΛΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7 ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 ΣΑΜΟΡΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
9 ΓΚΙΟΛΕ ΜΕΛΙΝΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11 ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 84ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ “Ο ΘΑΛΗΣ”
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΗ
1 ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
4 ΚΑΛΦΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
6 ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
7 ΚΡΟΥΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
8 ΝΤΕΡΗ ΙΣΜΗΝΗ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
9 ΝΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
10 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
11 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
12 ΣΑΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
13 ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
14 ΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
15 ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
16 ΤΣΙΜΟΡΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
17 ΤΣΙΩΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
18 ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
19 ΒΟΥΛΟΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΟΡΙΤΣΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
20 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
21 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΣΕΜΕΛΗ-ΙΟΛΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
22 ΚΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
23 ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
24 ΠΕΡΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
25 ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
26 ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
27 ΣΑΜΟΡΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
28 ΣΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
29 ΤΣΙΧΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
30 ΓΚΙΟΛΕ ΜΕΛΙΝΑ 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
31 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
32 ΜΑΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
33 ΜΟΥΖIΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
34 ΣΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
35 ΤΡΙΜΜΗ ΛΟΥΚΙΑ 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
36 ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 6ου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΞΗ
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2 ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ ΜΑΡΘΑ-ΔΑΝΑΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
3 ΚΑΡΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
4 ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
5 ΡΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
6 ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
7 ΤΖΗΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
8 ΤΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10 ΑΥΓΕΡΗ ΔΙΩΝΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
11 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
12 ΓΕΤΕΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
13 ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
14 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
16 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
17 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
18 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
19 ΚΟΘΡΑΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
20 ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
22 ΡΟΥΚΑ ΙΟΚΑΣΤΗ – ΧΡΥΣΑΥΓΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
23 ΣΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
24 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
25 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 35o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
26 ΓΑΖΕΤΑ ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
27 ΔΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
28 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
29 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
30 ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
31 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ Δ Δημοτικού
32 ΜΟΥΣΙΩΛΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΧΑΙΔΩ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
33 ΡΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
34 ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
35 ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
37 ΤΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
38 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
39 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
40 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
41 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
42 ΜΟΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
43 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
44 ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
45 ΚΟΘΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
46 ΜΠΡΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
47 ΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
48 ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
49 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 7o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
50 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
51 ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
52 ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
53 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
54 ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
55 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
56 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 7o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
57 ΝΤΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
58 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
59 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
60 ΣΚΑΡΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 18ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ/ ΤΜΗΜΑ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
2 ΜΟΥΡΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
3 ΣΚΡΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
4 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
5 ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
6 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
7 ΝΤΑΧΝΤΑΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
8 ΣΑΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
9 ΣΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
11 ΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
13 ΚΡΙΚΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
14 ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
15 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ E1
16 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
17 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
18 ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
20 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΑΝΩ 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
22 ΜΠΑΤΟΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
23 ΜΠΑΤΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
24 ΜΠΟΥΣΙ ΝΤΑΝΙΕΛ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
25 ΣΑΝΤΙΚΗ ΛΗΔΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
26 ΤΕΛΕΙΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
27 ΨΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
28 ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΡΑΦΑΗΛ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
29 ΜΠΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
30 ΜΑΓΕΙΡΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
31 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
32 ΣΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
33 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
34 ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΜΜΕΛΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
36 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
37 ΤΣΑΓΚΛΗ ΑΝΑΡΓΥΡΗ – ΕΙΡΗΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
39 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
40 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
41 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
42 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
43 ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΜΥΡΤΩ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
44 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
45 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΑΡΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
46 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
47 ΠΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 11ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
48 ΠΕΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
49 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
50 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
51 ΚΛΗΜΑΤΣΟΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
52 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
53 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
54 ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
55 ΜΠΟΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
56 ΦΛΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
57 ΠΟΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
58 ΛΙΟΓΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
59 ΒΑΚΑ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
61 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
62 ΚΟΤΣΙΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
63 ΡΗΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
64 ΧΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
65 ΜΙΧΟΥ ΕΒΕΛΙΝ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
66 ΠΑΡΖΙΓΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
67 ΜΑΓΚΟΥΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
68 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
69 ΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
70 ΞΥΣΤΡΟΥ ΟΛΓΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
71 ΑΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
72 ΓΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
73 ΜΠΑΛΑΦΑ ΣΟΦΙΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
74 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
75 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
76 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
77 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
78 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
79 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
80 ΒΩΠΗ ΑΡΓΥΡΩ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
81 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
82 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΚΛΕΙΩ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ2
83 ΒΛΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε1
84 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
85 ΜΑΧΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
86 ΜΑΧΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
87 ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
88 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
89 ΡΕΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
90 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε2
91 ΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
92 ΤΟΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤ1
93 ΚΟΜΟΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Ε1
94 ΣΟΡΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ Ε1
95 ΠΕΤΡΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΚΚΑ ΣΤ1
96 ΜΠΙΧΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Ε1
97 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤ1
98 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤ1
99 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΤ1
100 ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ Ε1
101 ΤΖΑΡΝΤΟ ΓΙΑΝΝΙ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ Ε1
102 ΤΑΣΚΑΡΑΝ – ΗΛΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ ΣΤ1
103 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ Ε1
104 ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΣΤ1
105 ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ Ε1
106 ΓΑΛΑΝΗ ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΣΤ1
107 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΣΤ1
108 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ε1
109 ΝΤΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤ1
110 ΓΟΥΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ Ε1
111 ΠΑΝΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ Ε2
112 ΚΑΝΕΛΑ ΣΟΦΙΑ 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΣΤ1
113 ΡΟΜΠΙΕΣ ΜΑΡΙΟΣ 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΣΤ2
114 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΣΤ2
115 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΣΤ2
116 ΠΕΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ Ε1
117 ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ Ε1
118 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ Ε1
119 ΝΤΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤ1
120 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤ1
121 ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤ1
122 ΜΠΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΜΦΩΝ ΣΤ1
123 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε1
124 ΤΣΙΩΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε1
125 ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΣΤ1
126 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ Ε1
127 ΚΟΘΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΣΤ1
128 ΤΣΑΛΑ ΤΑΪΑΡ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΣΤ1
129 ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΚΗΣ Ε1
130 ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ε1
131 ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ε1
132 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ε1
133 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤ1
134 ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΤΕΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ε1
135 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΤ1
136 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΤ1
137 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ε1
138 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ε1
139 ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΤ1
140 ΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ε1
141 ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤ1
142 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΣΤΑΥΡΙΑ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ε1
143 ΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤ1
144 ΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΣΤ1
145 ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΣΤ1
146 ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ Ε1
147 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ ΣΤ1
148 ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
149 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
150 ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
151 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
152 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
153 ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
154 ΤΖΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
155 ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
156 ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
157 ΤΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
158 ΠΕΤΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
159 ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
160 ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
161 ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
162 ΜΕΚΡΑΣ ΡΗΓΑΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
163 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
164 ΝΤΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
165 ΝΤΕΛΛΑΣ ΒΑΙΟΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
166 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
167 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
168 ΠΑΠΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
169 ΣΑΚΟΠΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
170 ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
171 ΣΤΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Ε1
172 ΓΚΕΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
173 ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤ1
Αφήστε μια απάντηση