Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Α.Σ. ΖΕΥΣ Πολεμικών Τεχνών διοργανώνει αθλητικό camp ταεκβοντό στα Τρίκαλα, το διάστημα 20-24 Αυγούστου 2022. Η διοργάνωση της εκδήλωσης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας που συνεδρίασε σήμερα στη Λάρισα. Πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας με τη συμμετοχή Συλλόγων απ όλη τη χώρα και 200 περίπου αθλητών με διεθνείς διακρίσεις σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα καθώς και πανελληνιονικών.

«Σε μια δύσκολη εποχή για την κοινωνία, στηρίζουμε εκδηλώσεις που δίνουν ανάσα και οξυγόνο ελπίδας, προβάλλουν τον τόπο μας και δημιουργούν ρεύμα αθλητικού τουρισμού με προστιθέμενη αξία και οφέλη για την τοπική οικονομία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Τέσσερις νέες πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Π.Ε. Μαγνησίας το επόμενο διάστημα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας που συνεδρίασε σήμερα ενέκρινε τη διοργάνωση των παρακάτω εκδηλώσεων:

–Πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό του Σωτήρος στα Κάτω Λεχώνια στις 6 Αυγούστου 2022. Με αφορμή τον πανηγυρίζοντα Ι.Ν του Σωτήρος στην περιοχή «Τσικάρι», θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά με ορχήστρα και με παραδοσιακούς χορούς, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων και η Δημοκρατική, Εκπολιτιστική Κίνηση Κάτω Λεχωνίων με τη συμπαράσταση του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Λεχωνίων.

–Έκθεση τοπικών προϊόντων και πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Μακρυράχη Πηλίου στις 12-15 Αυγούστου 2022.

Στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού, θα πραγματοποιηθεί έκθεση τοπικών προϊόντων και ανθοκομίας καθώς η Μακρυράχη φημίζεται για τα λουλούδια της και δίκαια χαρακτηρίζεται ως «χωριό των λουλουδιών».Η έκθεση τοπικών προϊόντων θα πλαισιωθεί με πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και παιδιά (θέατρο σκιών-Καραγκιόζης, χορευτικό αντάμωμα συλλόγων του Πηλίου και θεατρική παράσταση). Σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα υπάρχει μουσική στο χώρο. Συνδιοργανωτές είναι Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυράχης.

– Θεατρική παράσταση «Η Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στη Ν. Αγχίαλο στις 20 Αυγούστου 2022, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στον αρχαιολογικό χώρο Α΄ Βασιλικής Ν. Αγχιάλου.

Η θεατρική παράσταση θα παρουσιαστεί από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου «ΑΙΧΜΗ». Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Αγχιάλου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγχιαλιτών της Αθήνας.

–Μουσικη εκδηλωση-συναυλια «AUFTAKT» στο Χόρτο Πηλίου, στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Νέοι και νέες ηλικίας 14-27 ετών, σπουδαστές μουσικής, μετά από εντατική εργασία και πρόβες στο πλαίσιο θερινής Ακαδημίας-Προγράμματος Ελληνογερμανικής συνεργασίας, το οποίο στηρίζεται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, συμπράττουν παρουσιάζοντας στο κοινό τη συναυλία «Auftakt», μια συναυλία Ελληνογερμανικής Χορωδίας και Ορχήστρας Νέων.

Συνδιοργανωτές της συναυλίας «Auftakt» η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων του 38ου Φεστιβάλ Χόρτου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων και το Ίδρυμα «Γ. Αγγελίνης – Π. Χατζηνίκου», σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και την πόλη του Μinden.

Επιπλέον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην προμήθεια βιβλίων με σκοπό τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης τους σε σχολεία του νομού Μαγνησίας μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα βιβλία:

– «Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του» (ISBN 978-960-6733-20-8) του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου που εκδίδεται από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στο 1987 με σκοπό τη μελέτη, προβολή της ζωής και του έργου του Ρήγα Βελεστινλή καθώς και της γενέτειράς του, του Βελεστίνου και των αρχαίων Φερών.

-«Ο ιός που ενώνει τους ανθρώπους». Δεκατρείς μαθητές του 4ου Γυμνασίου Βόλου, σε ηλικία δεκατριών ετών τότε, μετουσίωσαν τις δυσκολίες της πρώτης καραντίνας σε έμπνευση δημιουργώντας μια σειρά παραμυθιών με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού. Όλα τα παραμύθια έχουν κοινό τίτλο: «Ο ιός που ενώνει τους ανθρώπους». Δύο από αυτά συμμετείχαν σε λογοτεχνικό διαγωνισμό με τίτλο «Δημιουργούμε από το σπίτι» που διοργανώθηκε από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, αποσπώντας το πρώτο και δεύτερο βραβείο, αντίστοιχα. Κατά το τρέχον έτος οι μαθητές συγκέντρωσαν τα παραμύθια αυτά σε ένα βιβλίο, στο οποίο οι ίδιοι ανέλαβαν την εικονογράφηση, την επιμέλεια και την ψηφιακή του έκδοση αρχικά. Το επόμενο βήμα ήταν η έκδοσή του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Βόλου θα διατεθούν για την ενίσχυση της «Αίθουσας Αλληλεγγύης» του σχολείου η οποία προσφέρει κάθε μήνα τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

«Σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για την κοινωνία και την οικονομία, κάνουμε αντίσταση ποιότητας μέσα από τον πολιτισμό, ώστε η κοινωνία να παραμείνει στη φυσική της ισορροπία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκε το αναβαθμισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Λιμνών Καρδίτσας 2022 και ακόμη 11 ανοιχτές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια στην Π.Ε. Καρδίτσας σε συνεργασία με Δήμους, Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς. «Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εισιτήριο, προβάλλουμε τον τόπο μας και δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να ξανασυναντηθούν, να χαρούν, να ψυχαγωγηθούν, να επανασυνδεθούν με τις μικρές χαρές που κάνουν τη ζωή μεγάλη, μέσα από τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης, της επαφής με τη φύση και της ανθρώπινης επικοινωνίας» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Π.Ε. Καρδίτσας διοργανώνονται:

–Το Φεστιβάλ Λιμνών Καρδίτσας επιστρέφει δυναμικά μετά από δυο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημικής κρίσης, επιστρέφει με ασφάλεια και με ένα ξεχωριστό, πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων – θεατρικές παραστάσεις, θέατρο σκιών, μουσικές βραδιές, εκδηλώσεις για παιδιά- με δωρεάν είσοδο, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, σε πόλεις και τοπικές κοινότητες της Καρδίτσας, με επίκεντρο τις λίμνες Πλαστήρα, Σμοκόβου, Στεφανιάδας.

– 15ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Αγραφιωτών της Πίνδου στην Τριφύλλα Κλειτσού Αγράφων. Το Αντάμωμα είναι αφιερωμένο στους αγώνες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: ΑΓΡΑΦΑ – ΕΛΛΑΔΑ 1821 – 2022 και στο έτος ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

–Εκδήλωση του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης, στη Μεταμόρφωση Καρδίτσας, με χορούς και τραγούδια της περιοχής και από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μεταμόρφωσης.

– Εκδήλωση – Αφιέρωμα στην Αργιθεάτισσα Γυναίκα, στο Φουντωτό Ανατολικής Αργιθέας τον Αύγουστο 2022. Περιλαμβάνει αναπαράσταση της ζωής της Αργιθεάτισσας γυναίκας, παραδοσιακούς χορούς της Αργιθέας και απαγγελία ποιημάτων για την Αργιθεάτισσα γυναίκα. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και το Δήμο Αργιθέας.

– Εκδηλώσεις – Δράσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανιάς – Μούχας, τον Αύγουστο 2022 με παραδοσιακή μουσική, τραγούδια και χορούς του τόπου, καθώς και επετειακές δράσεις αθλητισμού αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιάς – Μούχας.

-Εκδηλώσεις του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δρακότρυπας, τον Αύγουστο 2022. Πρόκειται για πολιτιστικό δρώμενο που κάθε χρόνο προσελκύει νέους και πολλούς επισκέπτες. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δρακότρυπας.

– Γιορτή Αντιφωνικού Τραγουδιού, στο Μορφοβούνι Λίμνης Πλαστήρα, τον Αύγουστο 2022. Πρόκειται για γιορτή πολιτισμού στην οποία συμμετέχουν χορωδίες από χωριά της Θεσσαλίας με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Τα τραγούδια καταγράφονται, ηχογραφούνται και κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή. Πρόκειται για μουσικό υλικό που εμπλουτίζει κάθε χρόνο το «Αρχείο Δημοτικής Μουσικής» και έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Σύλλογος Μορφοβουνιτών ν. Καρδίτσας.

– Εκδήλωση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς, με θέμα ΚΡΑΝΙΩΤΙΚΑ 2022, τον Αύγουστο. Περιλαμβάνονται παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια και θεατρικές παραστάσεις. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς.

– Εκδήλωση της Λαογραφικής Εταιρείας Μουσικών και Χορευτικών Μελετών “Νικολαος Πλαστηρας” με τίτλο Φανουρεια 2022, στην Καρδίτσα τον Αύγουστο. Πρόκειται για εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, στην οποία τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου, ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές θα συνοδεύσουν την εικόνα του Αγίου Φανουρίου κατά την περιφορά στη συνοικία των Καμινάδων και στη συνέχεια θα δώσουν χορευτική παράσταση στην πλατεία των Καμινάδων. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και η Λαογραφική Εταιρεία Μουσικών και Χορευτικών Μελετών “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ”.

-Διεθνές Φεστιβάλ Μενελαϊδια 2022, στην Καρδίτσα τον Αύγουστο. Πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας, αφού αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός για την Καρδίτσα και την ευρύτερη περιοχή της και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Βασική θεματολογία της εκδήλωσης είναι το αφιέρωμα στον απόδημο ελληνισμό. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Καρδίτσας “ΜΕΝΕΛΑΪΣ”.

-Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτελοπούλας, τον Αύγουστο, στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων του Συλλόγου με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και διάφορα δρώμενα. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πτελοπούλας.

– Εκδήλωση του Μορφωτικού Συλλόγου Μητρόπολης, με θέμα «Ταξιδεύοντας στην παράδοση», στα τέλη Αυγούστου -αρχές Σεπτεμβρίου, στη Μητρόπολη Καρδίτσας. Συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας και τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου Μητρόπολης προβάλλουν ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Μορφωτικός Σύλλογος Μητρόπολης.

Τη διοργάνωση επτά νέων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στην Π.Ε. Λάρισας με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα. Πρόκειται για:

– Πολιτιστικός Αύγουστος Σαραντάπορο 2022 στο Σαραντάπορο Ελασσόνας από 30 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Απανταχού Σαρανταποριτών «Σαραντάπορο 1912».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως Θεατρική παράσταση «Τρεις…και ο Αίσωπος» με την θεατρική ομάδα μικρός Βορράς, προβολές σε φορητό ψηφιακό πλανητάριο και παρατήρηση με τηλεσκόπια από το planetarium on the go, μουσική λαϊκή δημοτική εκδήλωση και θεατρική παιδική παράσταση «ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ» με την θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς».

– «Θεοτόκεια» στην Κοιλάδα Λάρισας, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2022, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Κοιλάδας «Ο Φάρος». Θα πραγματοποιηθεί συναυλία με παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική με το μουσικό σχήμα ΚΑΦΑΝΤΑΡΔΕΣ και παρουσίαση των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου.

–Μουσικοκοχορευτική Εκδήλωση στη συνοικία Λιβαδάκι Λάρισας στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδακίου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικοχορευτική παράσταση με παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Συμμετέχουν μουσικοχορευτικά σχήματα από τα παιδικά, εφηβικά και τμήματα ενηλίκων του Μ.Ε.Σ. Λιβαδιακίου, του Ομίλου Χαλάστρας Θεσσαλονίκης και του Πολιτιστικού συλλόγου Νέου Κορδελιού Θεσσαλονίκης.

–Προβολή και παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «Ennio, the maestro”» στη Λάρισα στις αρχές Οκτωβρίου 2022, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής ΕΝΝΙΟ MORRICONE ΕΛΛΑΔΟΣ.

Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Giuseppe Tornatore : Ennio, the maestro, αφιερωμένο στη ζωή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, στον κινηματογράφο Βικτόρια σε δύο αίθουσες. Στην προβολή θα παραστούν ο γιός του Ennio, Marco Morricone, o παραγωγός του σκηνοθέτη Giuseppe Tornatore, Gianni Russo και ο συγγραφέας και βιογράφος Alessandro de Rosa. Την προηγούμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στον αστικό ιστό της Λάρισας για να παρουσιαστούν οι 3 τοιχογραφίες (murals) με θέματα από κινηματογραφικές ταινίες του Ennio, επίσκεψη σε εκθεσιακό χώρο όπου φιλοξενείται η έκθεση κόμικ Ennio the Cinephile, επίσκεψη στην υπόγεια ρωμαϊκή δεξαμενή του Διοκλητιανού και παρουσίαση της βιογραφικής έκθεσης κόμικ Ennio Sketching, παρουσίαση οπτικοακουστικής performance και τέλος παρουσίαση της έκθεσης αφίσας Ennio Posterized.

–Πρωτάθλημα Subbuteo στη Λάρισα στις 26, 27 και 28 Αυγούστου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Α.Ε.Σ. ΛΑΡΙΣΑ. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αγώνες σουμπουτεο έξη ηλικιακών κατηγοριών που θα διεξαχθούν σε διάφορους χώρους της Λάρισας.

–9ος Δόλιχος Δρόμος στη Δολίχη Ελασσόνας στις 4 Σεπτεμβρίου 2022 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης «Η Τριπολίτιδα». Περιλαμβάνει τους αγώνες 9ο Δόλιχο Δρόμο 2.614 μ. σε 24 στάδια, 9ο Δρόμο Βουνού 15 χλμ. και 9ο Δρόμο τζούνιορ 1.000 μέτρων.

-Επιπλέον στη κεντρική πλατεία του Αμπελώνα διοργανώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 η 98η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΕΛΠΙΔΑ». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΕΛΠΙΔΑ», συμμετέχει σε μια σειρά δράσεων, όπως η 20η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών και η 98η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου στην κεντρική πλατεία του Αμπελώνα.