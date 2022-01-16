ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114 Τ.Μ. ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 23 Τ.Μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 291 Τ.Μ. ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1979 ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟ 1999 ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ. ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΜΠΑΝΙΟ, 3 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟ. ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΧΕΙ 2 ΔΩΜΑΤΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΓΕΙΟ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ, ΤΖΑΚΙ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ, ΣΙΤΕΣ, ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ, ΜΑΡΜΑΡΟ AJAX, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΓΚΑΡΑΖ 2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΗΠΟ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΦΗΚΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 120000 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 110000 ΕΥΡΩ. ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977400655 ΚΑΙ 6971905699.
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