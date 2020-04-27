Πίνακες συμμετοχής στην Λαϊκή Αγορά της Καλαμπάκας

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει πως η λαϊκή Καλαμπάκας λόγω της πρωτομαγιάς θα γίνει την Πέμπτη 30/04/2020. Στη Λαϊκή αγορά του Δήμου Μετεώρων θα μπορούν να προσέλθουν οι  πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτή ( παραγωγοί και επαγγελματίες) σε ποσοστό 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020.

Οι πωλητές που θα μπορούν να προσέλθουν στις 30/04/2020 είναι οι κάτωθι:

ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ   ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΤΡΟΥΜΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΒΑΪΟΣ

 

ΟΔΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΚΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΟΥΝΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΓΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΟΥΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΟΔΟΣ  ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΗΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

        ΟΔΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΙΠΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΛΑΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΕΡΑΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΔΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΥΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΜΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΒΔΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Επιπλέον ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 στην Πλατεία Λιάπη θα μπορούν να προσέλθουν πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πώληση  ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.                                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ