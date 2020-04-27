Πίνακες συμμετοχής στην Λαϊκή Αγορά της Καλαμπάκας

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει πως η λαϊκή Καλαμπάκας λόγω της πρωτομαγιάς θα γίνει την Πέμπτη 30/04/2020. Στη Λαϊκή αγορά του Δήμου Μετεώρων θα μπορούν να προσέλθουν οι πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτή ( παραγωγοί και επαγγελματίες) σε ποσοστό 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020.
Οι πωλητές που θα μπορούν να προσέλθουν στις 30/04/2020 είναι οι κάτωθι:
ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑ
|ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΝΤΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
|ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΚΑΡΝΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|ΝΤΡΟΥΜΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
|ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΔΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΡΙΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΟΥΤΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΒΑΪΟΣ
ΟΔΟΣ ΑΘ. ΛΙΑΚΑΤΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΤΣΙΟΥΝΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΜΠΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ
|ΛΙΑΓΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΧΟΥΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΔΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΛΙΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΛΗΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΒΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΔΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΔΕΞΙΑ ΜΕΡΙΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΤΣΙΠΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΜΑΛΑΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΚΕΡΑΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΔΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΡΙΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΛΟΥΓΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
|ΤΖΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΜΠΟΖΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
|ΜΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΒΑΒΔΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιπλέον ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 στην Πλατεία Λιάπη θα μπορούν να προσέλθουν πωλητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πώληση ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ