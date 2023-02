Τι σημαίνει αυτό; Πως αν μη τι άλλο, ένας ξεκούραστος ύπνος είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να προετοιμάσεις το σώμα σου να αντιμετωπίσει ό,τι κι αν σου φέρει η κάθε επόμενη ημέρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να έχεις μια υγιή, δραστήρια ζωή, γεμάτη ευεξία, ενέργεια και πολλές επιτυχίες. Με τον όρο «καλός ύπνος», φυσικά, εννοούμε τον ύπνο ικανοποιητικής χρονικής επάρκειας (6-8 ώρες), αλλά και ποιότητας, χωρίς δηλαδή αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν ο οργανισμός στερείται καλού ύπνου για μεγάλο χρονικό διάστημα ,λοιπόν, τότε διαταράσσεται η ισορροπία της υγείας σου και αυτό φαίνεται.

Εάν, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα αισθάνεσαι κουρασμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν χρειάζεται να αναζητήσεις την αιτία στο burnout syndrome, τις blue Mondays ή στο night anxiety, καθώς η απάντηση μπορεί να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου και συγκεκριμένα, στο μαξιλάρι σου. Αυτό σημαίνει πως ήρθε η ώρα να δώσεις ένα τέλος στα sleepless nights και να ανακαλύψεις πόσο πιο καλά μπορείς να κοιμάσαι – αρκεί απλώς να επενδύσεις στον ύπνο σου με ένα ελαστικό στρώμα και το κατάλληλο μαξιλάρι για σένα από φυσικά υλικά όπως το φυσικό καουτσούκ, το πούπουλο , το μαλλί.

Ανεξάρτητα λοιπόν, από το πόσες πρακτικές χαλάρωσης έχεις δοκιμάσει στο κρεβάτι σου ή πόσο κουρασμένη αισθάνεσαι ακριβώς πριν ξαπλώσεις, πολλές φορές η λύση, ώστε να μπορέσεις να κοιμηθείς ποιοτικά τις ώρες που χρειάζεται, βρίσκεται στο μαξιλάρι που έχεις επιλέξει να σε «συντροφεύει». Sleep is the best meditation λοιπόν, και ιδού οι 3 πιο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να γνωρίζεις προτού κατευθυνθείς στο κοντινότερο κατάστημα της COCO-MAT, Queenette, ώστε να επιλέξεις το δικό σου μαξιλάρι ανάμεσα σε μία γκάμα από 11 διαφορετικούς τύπους.

#1 Η στάση του σώματός σου

Σκέφτεσαι πώς θα γινόταν να κοιμάσαι πριν καν προλάβεις να βάλεις το alarm clock στο on; Η απάντηση βρίσκεται στη σωστή στάση σώματος στον ύπνο σου. Δεν είναι λίγες οι φορές, άλλωστε, που έχεις ξυπνήσει κάπως πιασμένη, κάπως μαγκωμένη και ακόμη πιο κουρασμένη από ό,τι ξάπλωσες στο κρεβάτι σου.

Φυσικά, δεν μπορείς να ελέγξεις τον τρόπο που κοιμάσαι κατά τη διάρκεια του ύπνου σου, εκείνο όμως που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις, είναι να επιλέξεις το κατάλληλο μαξιλάρι που θα «αγκαλιάζει» με τον καλύτερο τρόπο το κεφάλι ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει τον αυχένα σου, ακόμη και στην πιο παράξενη στάση του σώματός σου. Το σωστό μαξιλάρι, άλλωστε, είναι αυτό που διατηρεί το κεφάλι, τον λαιμό και τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη ευθυγράμμιση, υποστηρίζοντας τη φυσική καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης.

#2 Ο σωματότυπός σου

Σίγουρα, γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, πως κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Ήξερες όμως, ότι αυτή η διαφορετικότητα αφορά και στο «κομμάτι» του ύπνου σου; Ναι Queenette, το να βρεθείς στην «αγκαλιά του Μορφέα» είναι μία διαδικασία που σχετίζεται με τον σωματότυπό σου. Μην εκπλαγείς λοιπόν, εάν στην επόμενη επίσκεψή σου σε ένα κατάστημα COCO-MAT, αναφερθεί το ζήτημα των κιλών και του ύψους σου. Εκτός από την προτιμώμενη στάση ύπνου, λοιπόν, σημαντικό ρόλο για την επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού, παίζουν και οι αναλογίες σου.

Το αναπτυγμένο σώμα ενός ενήλικα, επομένως, έχει διαφορετικές ανάγκες από το υπό ανάπτυξη σώμα ενός παιδιού, ενώ το βάρος του κεφαλιού σου, το οποίο κατά μέσο όρο αποτελεί το 8% του συνολικού βάρους, είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο και ποικίλει. Αντιστοίχως, ένα ψηλό και μυώδες σώμα χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη για το κεφάλι και τον αυχένα απ’ ότι ένα κοντύτερο και ελαφρύτερο σώμα. Το μαξιλάρι που θα επιλέξεις επομένως ή θα αποφασίσεις να χαρίσεις σε κάποιον δικό σου, εξαρτάται σημαντικά και από τον σωματότυπό του.

#3 Το στρώμα στο οποίο κοιμάσαι

Αν μη τι άλλο, η επιλογή του μαξιλαριού είναι εξίσου σημαντική με την επιλογή στρώματος. Την επόμενη φορά που θα αποφασίσεις να αλλάξεις το μαξιλάρι σου, λοιπόν, έχε κατά νου πως ο τρόπος να διαλέξεις το μαξιλάρι που θα σου χαρίσει έναν ευχάριστο ύπνο και θα σε κάνει να ανακαλύψεις το δικό σου pillowsophy είναι να λάβεις υπόψιν σου και το στρώμα στο οποίο κοιμάσαι.

Τι σημαίνει αυτό; Ένα πολύ ελαστικό στρώμα που ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σου, καλύπτει και σε μεγάλο βαθμό την καμπύλη του αυχένα, μειώνοντας την απόσταση που θα κληθεί να «γεμίσει» το μαξιλάρι. Αν, μάλιστα, μαζί με το στρώμα χρησιμοποιείς και ανώστρωμα, τότε ένα ακόμα πιο λεπτό μαξιλάρι μπορεί να είναι ιδανικό. Αντιθέτως, αν κοιμάσαι χωρίς ανώστρωμα ή σε ένα λιγότερο ελαστικό στρώμα, θα χρειαστείς ένα πιο γεμάτο μαξιλάρι που να παρέχει αυξημένη στήριξη στον αυχένα σου. Είτε επιλέξεις μαξιλάρι από φυσικό καουτσούκ, είτε από πούπουλο και μαλλί, ένα είναι το σίγουρο: Όπως δεν υπάρχει ένα μόνο νούμερο παπουτσιών ή ρούχων, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα μαξιλάρι που ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους.

Η αλήθεια είναι πως η «άρρηκτη» σχέση του ύπνου με την ομορφιά δεν είναι μύθος. Σίγουρα, άλλωστε, πολλά από τα κομπλιμέντα που έχεις λάβει για το πόσο όμορφη και λαμπερή δείχνεις, έρχονται μετά από έναν ξεκούραστο ύπνο, έτσι δεν είναι Queenette; Και αυτό συμβαίνει κυρίως, διότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ότι τα κύτταρα του δέρματος αναπλάθονται σε ταχύτερο ρυθμό τη νύχτα, όταν ξεκουραζόμαστε, σε σχέση με την ημέρα. Αν λοιπόν, θέλεις να έχεις και εσύ ένα ξεκούραστο, αναζωογονητικό ύπνο για πιο «λαμπερό δέρμα», το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς ένα κατάστημα COCO-MAT, να λάβεις μια εξειδικευμένη πρόταση φτιαγμένη στα μέτρα σου από τους ειδικούς συμβούλους ύπνου και να επενδύσεις σε ένα μαξιλάρι που θα σου δείξει το δικό σου pillowsophy και θα σε κάνει να ξυπνάς κάθε πρωί χαρούμενη.

πηγή :https://www.queen.gr/omorfia/beauty-news/story/262642/pillowsophy-otan-to-maksilari-sou-ginetai-to-diko-sou-beauty-secret