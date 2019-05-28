Ποιοι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται από τον συνδυασμό του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου

Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από τον συνδυασμό του Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου είναι οι ακόλουθοι (με κάθε επιφύλξη αφού τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα):

  1. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  4. ΡΟΜΠΟΣ ΦΟΡΗΣ
  5. ΛΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
  7. ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  8. ΑΛΕΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
  9. ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  10. ΝΤΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  11. ΚΟΤΡΩΝΗ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  12. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  13. ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΝΑ
  14. ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  15. ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  16. ΠΑΖΑΙΤΗΣ ΔΗΜ.
  17. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  18. ΛΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. ΛΕΒΕΝΤΗ-ΚΑΡΑ ΕΦΗ
  2. ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
  3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
  4. ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  5. ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  6. ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
  7. ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΑΚΗΣ
  8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ