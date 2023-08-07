Μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του συνδυασμού «Τρίκαλα, Τόπος να Ζούμε», είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου, ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους δραστήριους στην τοπική κοινωνία, με τους οποίους μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για την επόμενη ημέρα του Δήμου μας.
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
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ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΝΤ
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ΖΑΜΠΡΑ – ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ, ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΚΑΣΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
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ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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ΚΑΤΡΑΝΑ ΦΑΝΗ – ΙΑΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
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ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΠ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΤΡΕΝΟΥ
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ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
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ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
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ΜΠΕΦΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ
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ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΘΕΜΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΠΑΙΔΗ ΝΑΤΑΣΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
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ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ
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ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΤΣΙΤΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΧΑΡΜΠΕΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΥΠ. ΟΣΕ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αχιλλέας Χρ. Οικονόμου
Υποψήφιος Δήμαρχος Δ. Τρικκαίων
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