Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έγραψε Ιστορία με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 35 χλμ. βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου.

Σε ηλικία 38 ετών και 148 ημερών, η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου, που κέρδισε κατά κράτους τις αντιπάλους της κατακτώντας τη νίκη, έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία βαδίστρια που παίρνει χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: Who is who

Η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης έγινε ευρέως γνωστή όταν κατέκτησε την 8η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, στα 20 χλμ. βάδην, με την είδηση, τότε, πως η Αντιγόνη όλα αυτά τα χρόνια συνδύαζε τις προπονήσεις με την εργασία της στο τσιπουράδικο της μητέρας της να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του διαδικτύου.

Η Αντιγόνη γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όμως σύντομα η οικογένειά της μετακόμισε στην Αταλάντη, όπου έμεινε μέχρι τα 10 της χρόνια, όπως είχε πει σε αποκλειστική συνέντευξή της στο iefimerida.gr. Εκεί ήρθε σε επαφή με τον αθλητισμό, καθώς ασχολήθηκε με τη ρυθμική γυμναστική.

Το 1991, όταν οικογενειακώς επέστρεψαν στην Καρδίτσα, η μητέρα της άνοιξε το τσιπουράδικο «Το στέκι της Γιώτας», το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η αθλήτρια πέρασε τα παιδικά της χρόνια μέσα στο μαγαζί παρέα με τις τρεις αδελφές της.

«Στο τσιπουράδικο διαβάζαμε, τρώγαμε, παίζαμε. Εκεί είναι όλη μας η ζωή», είχε πει με χαμόγελο στο iefimerida.

Όταν επέστρεψαν στην Καρδίτσα, η νεαρή Αντιγόνη ασχολήθηκε με την κολύμβηση μέχρι τα 14 της χρόνια, χωρίς να έχει καλές επιδόσεις.

«Δεν ήμουν καθόλου καλή στην κολύμβηση και έβγαινα πάντα τελευταία στην κατάταξη στους αγώνες. Ήμουν πάντα πολύ αδύνατη και μικροκαμωμένη, με αποτέλεσμα, όταν το νερό της πισίνας ήταν κρύο, στο 20λεπτο να μελανιάζω και να βγαίνω. Η αλήθεια είναι πως έβρισκα κι εγώ δικαιολογίες για να βγω κάποιες φορές, λέγοντας πως πονάει η κοιλιά μου και πολλά τέτοια», μας είχε πει.

Η Αντιγόνη την ημέρα του γάμου της / Φωτογραφία: Antigoni Athanasios Ntrismpioti/ FB

Μία ημέρα, την περίοδο που έδινε εξετάσεις για το αθλητικό σχολείο, είχε φύγει ένα μπαλάκι του τένις και καθώς πήγε να το πιάσει περπάτησε κάπως γρήγορα και έτυχε να τη δει ο μετέπειτα προπονητής της στον στίβο, Θανάσης Δεληγιάννης, ο οποίος έχει βγάλει πολλούς αθλητές.

«Δεν μου άρεσε το βάδην»

«Εκείνη την ημέρα με είδε ο προπονητής και μου είπε να ασχοληθώ με το βάδην. Εγώ δεν ήθελα να το κάνω, γιατί πολύ απλά δεν μου άρεσε το συγκεκριμένο αγώνισμα. Εκείνος επέμενε για χρόνια, μάλιστα ερχόταν στο τσιπουράδικο της μαμάς μου προκειμένου να με πείσει να ασχοληθώ. Θυμάμαι, μου έλεγε πως είμαι φτιαγμένη για το βάδην, γιατί είχε δει την τεχνική μου από τη στιγμή που πήγα να πιάσω το μπαλάκι του τένις. Μετά την επιμονή του πήγα να δοκιμάσω και μέσα σε τρεις μήνες βγήκα 8η σε Πανελλήνιους Αγώνες, ενώ την επόμενη χρονιά κέρδισα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ξεκίνησαν να έρχονται τα μετάλλια, οπότε άρχισε να μου αρέσει το βάδην. Επειδή είμαι εγωίστρια, έμπαινα μπροστά στην κούρσα και την πήγαινα όπως ήθελα… Αγάπησα το βάδην όταν πήρα το πρώτο μου μετάλλιο -αυτή είναι μια εικόνα που σε κρατάει. Μέχρι σήμερα συνεχίζω να αγαπώ βαθιά το άθλημά μου», είχε αναφέρει στη συνέντευξή της στο iefimerida.gr μετά τους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν όλα όπως ακριβώς θα ανέμενε κάποιος…

Η Αντιγόνη σταμάτησε το 2004, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως η ίδια είχε πει, δεν ήταν ακόμα ώριμη, μετά ήρθαν και οι σπουδές στο ΤΕΦΑΑ, οπότε σταμάτησε για περίπου 8 χρόνια τον αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Ευτυχώς για την ίδια, ένα στοίχημα τής άλλαξε πορεία και επέστρεψε ξανά στα τέλη του 2011, σε ηλικία 27 ετών.

Σήμερα, 16 Αυγούστου 2022, η Αντιγόνη γεύτηκε τους καρπούς της πολύχρονης προσπάθειας και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

«Είναι εκπλήρωση καριέρας. Δεν πίστεψα ποτέ στη ζωή μου πως μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Όταν ήρθε η ώρα να γυμναστούμε με τον κ. Κεφαλόπουλο, μου είπε πως θα μπορούσα να ήμουν Ολυμπιονίκης. Μπορεί να μην τον κατάφερα αυτό, αλλά έγινα πρωταθλήτρια Ευρώπης», είπε η Ντρισμπιώτη στις δηλώσεις της μετά το τέλος της επίπονης κούρσας. Και η προσπάθεια συνεχίζεται…

