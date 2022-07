Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων έχοντας τον ρόλο του συντονιστή και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ220 «Playing and learning from the past», υποδέχτηκε την Τρίτη και Τετάρτη 5 και 6 Ιουλίου 2022 στα Τρίκαλα τους εταίρους του προγράμματος από τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία – Φολίνιο, Τουρκία – Κωνσταντινούπολη και Ρουμανία – Ιάσιο). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει ως εταίρος και το ΑΚΕΘ Τρικάλων. Όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δραστηριοποιούνται σε φορείς της τοπικής κυβέρνησης της χώρας τους αλλά και σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην πόλη μας ο κάθε φορέας παρουσίασε το προφίλ και τη δράση του φορέα τους και στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών συζητήθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο χώρο του ΑΚΕΘ. Το πρωί της Τετάρτης οι εταίροι επισκέφθηκαν τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης και των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο δυναμικό της.

Επίσης επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων όπου τους υποδέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κος Χρήστος Μιχαλάκης, ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν και οι κύριοι Μπάρδας και Μπουτίνας.

Οι ξεναγήσεις στην πόλη των Τρικάλων ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, ενώ καλλιεργήθηκαν δεσμοί φιλίας μεταξύ των συμμετεχόντων και τέθηκαν οι βάσεις για τη δεύτερη κινητικότητα που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία τον Οκτώβριο του 2022.