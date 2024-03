Μετά από τα δύο πετυχημένα και βραβευμένα διεθνώς album “The Soul of Epirus Vol. I & Vol. II” («Η Ψυχή της Ηπείρου») του ζωντανού θρύλου του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά και του διεθνή λαουτίστα και υποψήφιου για Grammy 2023, Βασίλη Κώστα, οι δύο σημαντικοί καλλιτέχνες μαζί με δεξιοτέχνες μουσικούς θα βρεθούν στα Τρίκαλα, για μια μοναδική συναυλία την Πέμπτη 28 Μαρτίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων!

Μια συναυλία – σταθμός, ένας πρωτοποριακός διάλογος κλαρίνου και λαούτου που δημιουργεί ένα νέο παράθυρο στην ήδη πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου.

Μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Βασίλη Κώστα, βρίσκονται οι στενοί συνεργάτες και φίλοι τους: ο σημαντικός παραδοσιακός μας ερμηνευτής Κώστας Τζίμας (φωνή), και οι εξαιρετικοί μουσικοί Θανάσης Βόλλας (λαούτο) και Πέτρος Παπαγεωργίου (κρουστά).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο album ψηφίστηκε ως το Καλύτερο Album του 2019 από Balkan World Music Chart, ενώ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από παγκοσμίως έγκυρα μουσικά περιοδικά, όπως το New York Jazz City Record και το Rootsworld, μέσω του οποίου ψηφίστηκε και ως «Μουσική του μήνα Νοεμβρίου του 2019». Έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα αγαπημένα albums του Mundofonias / Transglobal World Music Chart, ενώ έχει παρουσιαστεί σε πληθώρα ραδιοφωνικών σταθμών στις Η.Π.Α..

Το συγκεκριμένο project παρουσιάστηκε στην Φιλαρμονική του Παρισιού, τον οργανισμό ADEM στην Γενεύη, στο Εθνικό Συμβούλιο για τις Παραδοσιακές Τέχνες στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Πετρολούκας Χαλκιάς

O Πετρολούκας Χαλκιάς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και ένας πραγματικός δάσκαλος του κλαρίνου. Γεννήθηκε στο χωριό Δελβινάκι Πωγωνίου στην Ήπειρο, όπου άρχισε να μαθαίνει μουσική από νεαρή ηλικία, δίπλα στους δασκάλους του ηπειρώτικου κλαρίνου: τον Φίλιππο Ρούντα και τον Κίτσο Χαρισιάδη. Ο πατέρας Περικλής Χαλκιάς πήγε στην Αμερική πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα σαν κλαρινίστας.

Το 1960 ο Πετρολούκας Χαλκιάς μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έζησε για 20 χρόνια, διαδίδοντας τη μουσική κληρονομιά της Ηπείρου και συνεργαζόμενος με πολλά μουσικά σύνολα. Η κορύφωση της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες επήλθε όταν προσκλήθηκε να δώσει συναυλία στον Λευκό Οίκο. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1980, όταν άρχισε να ηχογραφεί δίσκους, οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην πατρίδα του και στο εξωτερικό.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς στην ηλικία των 89 ετών, παραμένει ένας φάρος για την ελληνική παράδοση και μια πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά μουσικών.

Βασίλης Κώστας

O Βασίλης Κώστας είναι λαουτίστας, συνθέτης και παιδαγωγός από την Ήπειρο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Grammy 2023 με το σχήμα Global Messengers με τον Danilo Perez.

Έχει εμφανιστεί στη σκηνή του Carnegie Hall αλλά και σε κορυφαία μουσικά φεστιβάλ των Η.Π.Α. και του Καναδά, όπως το Montreal Jazz Festival, το Monterey Jazz Festival, το Panama Jazz Festival και το WOMEX στην Πολωνία. Έχει συνεργαστεί σαν σολίστας με την Berklee String Orchestra του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Eugene Friesen έχοντας συμπράξει με μεγάλα ονόματα της διεθνούς τζαζ σκηνής όπως είναι οι Tigran Hamasyan, Αntonnio Serrano και Simon Shaheen.

Παράλληλα με τα βραβεία που απέσπασε το πρώτο album – ντουέτο “The Soul of Epirus, έχει λάβει το βραβείο “Artist Fellowship in the Traditional Arts” από την επίσημη Πολιτεία της Μασαχουσέτης, όπως και το “Forty Under 40 Award”από το Greek America Foundation της Νέας Υόρκης για τις προσπάθειές του να παρουσιάσει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες,

Ο Βασίλης Κώστας έχει σα βάση του την Ελλάδα, όπου διδάσκει λαούτο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την ελληνική μουσική και τα δικά του projects σε συναυλιακούς χώρους και ακαδημαϊκά ιδρύματα στις Η.Π.Α. και διεθνώς.

Πληροφορίες

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης»

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 | Ώρα 20:00

Είσοδος 10 ευρώ

Διοργάνωση: Δήμος Τρικκαίων

Οργάνωση παραγωγής: Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions

