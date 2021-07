Πάθος, αφοσίωση, εκπαίδευση και μπόλικη… τρέλα! Αυτό είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους ελέυθερους δύτες.

Είναι οι άνθρωποι που βουτούν σε μια θαλάσσια άβυσσο, κρατώντας απλά την αναπνοή τους, χωρίς να επιτρέπεται η χρήση φιάλης οξυγόνου. Βουτούν και απλά συνεχίζουν να πηγαίνουν προς τα κάτω μέχρι να φτάσουν εκεί που τα πνευμόνια είναι έτοιμα να σκάσουν. Αυτό θα πει να ωθείς το ανθρώπινο σώμα στα όρια! Τα 214 μέτρα είναι το ρεκόρ κάποιου που έκανε ελεύθερη κατάδυση για εννιά λεπτά παίρνοντας μόνο μια βαθιά ανάσα.

«Μέχρι τώρα, η κατανόηση των επιπτώσεων στον εγκέφαλο και το καρδιαγγειακό σύστημα των ελεύθερων δυτών, κατά τη διάρκεια βαθιών καταδύσεων δεν ήταν δυνατή, καθώς όλες οι έρευνες γίνονταν κατά τη διάρκεια προσομοιωμένων καταδύσεων στο εργαστήριο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής συγγραφέας Erika Schagatay, καθηγήτρια φυσιολογίας των ζώων στο Πανεπιστήμιο Mid Sweden στη Σουηδία.

«Ο δύτης μπορεί να πάθει υποξία (κρίσιμη παθολογική κατάσταση κατά την οποία, ολόκληρο το σώμα ή ένα μέρος του, στερείται επαρκούς οξυγόνωσης), να λιποθυμήσει και τότε θα πρέπει να διασωθεί», λέει η Schagatay. «Ένας από τους κύριους στόχους της έρευνας είναι να προειδοποιήσει τους δύτες και το προσωπικό ασφαλείας για μια επικείμενη λιποθυμία».