Η περσινή καραντίνα έπιασε… στον ύπνο όλα εκείνα τα ζευγάρια που προετοίμαζαν με χαρά τον γάμο τους. Ο φόβος, το άγνωστο και η αγωνία για να είναι όλοι καλά στην υγεία τους σε συνδυασμό με το απαγορευτικό σε θρησκευτικές τελετές έκαναν πολλά ζευγάρια να αναβάλουν για λίγο καιρό την πιο όμορφη μέρα της ζωής τους.

Πιθανότατα κι εσύ το ίδιο να έκανες. Ή, μέσα στον εγκλεισμό και την παραμονή στο σπίτι, να αποφάσισες τελικά πως είναι η σωστή στιγμή να παντρευτείς με τον αγαπημένο σου. Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκεις σίγουρα γνωρίζεις πως οι γάμοι αυτό- και ίσως και το επόμενο- διάστημα γίνονται με ελάχιστα άτομα και σε πολύ περιορισμένες συνθήκες.

Αυτοί, βέβαια, δεν είναι λόγοι για να σε πτοούν. Ο γάμος με τους απολύτως απαραίτητους καλεσμένους μπορεί να είναι πολύ πιο ουσιαστικός, μιας και θα έχεις πλάι σου μονάχα τα πρόσωπα που πραγματικά αγαπάς και θέλεις στη ζωή σου. Χωρίς υποχρεώσεις και «αναγκαστικούς» καλεσμένους. Για σκέψου το πιο ορθά… Θα κάνεις τον τέλειο γάμο και αυτή είναι η αλήθεια.

Και επειδή ξέρουμε ότι βρίσκεσαι σε πυρετώδεις προετοιμασίες και όσο να’ ναι, σαν νύφη που είσαι, έχεις αγχωθεί, σκεφτήκαμε να σε ηρεμήσουμε και να σε βοηθήσουμε. Κάναμε την έρευνά μας, λοιπόν, και βρήκαμε 10 υπέροχα make up looks για την ημέρα του γάμου σου. Μακιγιάζ γεμάτα φρεσκάδα και λάμψη, ρομαντικά και πιο edgy, αλλά πάνω από όλα elegant. Δες τα στην παρακάτω gallery, κάνε τα απαραίτητα screenshots και δείξε στη make up artist σου πώς ακριβώς έχεις ονειρευτεί να είσαι την ημέρα του γάμου σου! Καλά στέφανα!