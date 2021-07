Το πάγκρεας είναι ένα μεγάλος αδένας στην κοιλιακή χώρα και βρίσκεται, πίσω από το στομάχι και δίπλα στο άνω τμήμα του λεπτού εντέρου (το δωδεκαδάκτυλο).

Πάγκρεας – Έχει δύο βασικές λειτουργίες:

– Παράγει ισχυρά παγκρεατικά ένζυμα και τα προωθεί στο λεπτό έντερο για να βοηθήσει την πέψη των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και του λίπους.

– Απελευθερώνει τις ορμόνες ινσουλίνη και γλυκαγόνη στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτές οι ορμόνες που εμπλέκονται στον μεταβολισμού της γλυκόζης , ρυθμίζουν το πως ο οργανισμός αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα τρόφιμα για ενέργεια.

Η παγκρεατίτιδα είναι μια σπάνια νόσος στην οποία στο πάγκρεας προκαλείται φλεγμονή. Η καταστροφή του παγκρέατος εμφανίζεται όταν τα παγκρεατικά ένζυμα ενεργοποιούνται και αρχίζουν να επιτίθενται στο πάγκρεας.

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, η παγκρεατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία μέσα στον αδένα, σοβαρή βλάβη των ιστών, μόλυνση, και σχηματισμό κύστεων.

Η σοβαρή παγκρεατίτιδα μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη αν τα ένζυμα και οι τοξίνες απελευθερωθούν στην κυκλοφορία του αίματος, και τα οποία μπορούν να βλάψουν άλλα ζωτικά όργανα, όπως την καρδιά, τους πνεύμονες και τα νεφρά.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί σημάδια ότι υπάρχει πρόβλημα στο πάγκρεας:

HOW DOES IT HAPPEN?

1. Obesity

If you’re obese, you are much more likely to suffer from pancreatitis. This is due to the release of unsaturated fatty acids that stop the pancreas from functioning the way it should. To say obesity is an issue would be a massive understatement. The number has nearly tripled since 1975. In 2016, almost 2 billion adults were overweight.

2. Cigarette Smoke

Smokers are three times more likely on average to develop chronic pancreatitis, compared to non-smokers. If you’re already suffering from pancreatitis, it would be wise to quit.

3. Alcohol Consumption

This is one of the big causes. People who drink on a regular basis are much more likely to develop pancreatitis than those who take it easy. To be clear, heavy alcohol use is usually described as four or five drinks in a day. So if you’re a dedicated partier, you might want to rethink your habits.

4. Gallstones

These are stones that form in your gallbladder. Sometimes, the gallstones will leave your gallbladder, and block the link between your pancreas and small intestine. This causes your fluids to become backed up. This can be life threatening if it’s not treated.

For more information, please watch the video until the very end.

Τι είναι η παγκρεατίτιδα;

Η παγκρεατίτιδα αναπτύσσεται σταδιακά και τείνει να γίνετε σταδιακά χειρότερα. Υπάρχουν δύο μορφές παγκρεατίτιδας: οξεία και χρόνια.

Η οξεία παγκρεατίτιδα είναι μια ξαφνική φλεγμονή του παγκρέατος που εμφανίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περισσότερες από το 80% των περιπτώσεων,η οξεία παγκρεατίτιδα προκαλείται από πέτρες στη χολή ή κατάχρηση αλκοόλ. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν τα φάρμακα, τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, και πολύ σπάνια, λοιμώξεις, τραύματα, μεταβολικές διαταραχές, και χειρουργικές επεμβάσεις.

Σε περίπου 10-15% των περιπτώσεων, η αιτία της οξείας παγκρεατίτιδας είναι άγνωστη. Η σοβαρότητα της οξείας παγκρεατίτιδας μπορεί να κυμαίνεται από ήπια κοιλιακή δυσφορία έως σε μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ασθενών με οξεία παγκρεατίτιδα (μεγαλύτερη από 80%) αναρρώνουν πλήρως μετά τη λήψη της κατάλληλης θεραπείας.

Η χρόνια παγκρεατίτιδα εμφανίζεται συχνότερα μετά από ένα επεισόδιο οξείας παγκρεατίτιδας και είναι το αποτέλεσμα της εν εξελίξει φλεγμονής του παγκρέατος. Η χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να προκληθεί από την κατάχρηση αλκοόλ ή το κάπνισμα. Μπορεί επίσης να προκληθεί από διαταραχές του μεταβολισμού. Πολύ σπάνια, οι ασθενείς μπορεί να έχουν χρόνια παγκρεατίτιδα λόγω οικογενειακού ιστορικού (κληρονομική παγκρεατίτιδα). Οι ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα μπορεί να υποφέρουν από έντονο πόνο και απώλεια της λειτουργίας του παγκρέατος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στην πέψη και στο σάκχαρο στο αίμα.

