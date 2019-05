Παγκόσμια συγκίνηση: Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντόρις Ντέι

Πλήρης ημερών, έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντόρις Ντέι, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 97 ετών.

Αντιπροσώπευε την επιτομή της γυναίκας την εποχή της αθωότητας της δεκαετίας του ’60 ενώ ταυτόχρονα υπήρξε μια από τις πιο εμπορικές ηθοποιούς στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου αλλά και βραβευμένη τραγουδίστρια.

Δείτε φωτογραφίες από τη ζωή της στη gallery που ακολουθεί:

Αποσύρθηκε από τη σόου μπίζνες νωρίς, θέλοντας να ασχοληθεί με κάτι που αγαπούσε ιδιαίτερα, τη διάσωση ζώων.

Είχε βραβευτεί με Grammy Lifetime Achievement Award το 2008 και κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τρία από τα τραγούδια της, τα»Sentimental Journey», «Secret Love» και «Que Sera Sera» (από την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά») συμπεριλήφθηκαν στο Grammy Hall of Fame, με τα δύο τελευταία μάλιστα να κερδίζουν και το Όσκαρ τραγουδιού, το 1953 και το 1956 αντίστοιχα.

Η Ντόρις Ντέι έλαβε δύο αστέρια στο Hollywood Walk of Fame, ένα ως ηθοποιός κι ένα ως τραγουδίστρια ενώ το 2004 τιμήθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους με το Presidential Medal of Freedom, για την αφοσίωσή της στη διάσωση των ζώων αλλά δεν έδωσε το «παρών» στη σχετική τελετή καθώς φοβόταν να μπει σε αεροπλάνο.

Αυτός ο φόβος την ανάγκασε να αρνηθεί, μεταξύ άλλων βραβείων, κι ένα τιμητικό Όσκαρ.

Το 1989 τιμήθηκε με το Cecil B. Demil, στις Χρυσές Σφαίρες. Δείτε το βίντεο:

Ποια ήταν η Ντόρις Ντέι

Η Ντέι γεννήθηκε στο Σινσινάτι του Οχάιο στις 3 Απριλίου 1922, αν και η ίδια δήλωνε ως έτος γεννήσεως το 1924, και άρχισε τη σταδιοδρομία της τραγουδώντας σε μπάντα το 1939. Η δημοφιλία της άρχισε να αυξάνεται μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού «Sentimental Journey» το 1945. Μετά την εγκατάλειψη της μπάντας του Λες Μπράουν για την έναρξη σόλο καριέρας, η Ντέι άρχισε τη μακρά συνεργασία της με την Columbia Records, από το 1947 ως το 1967 και με περισσότερες από 650 ηχογραφήσεις, την που κατέστησαν μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του 20ού αιώνα. Το 1948 μία ακρόαση για τον σκηνοθέτη Μάικλ Κερτίζ, την οδήγησε στον πρώτο γυναικείο ρόλο της κινηματογραφικής ταινίας «Το ρομάντζο των 7 θαλασσών» («Romance on the High Seas»).

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της η Ντέι εμφανίσθηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η Ντέι ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Απόρρητα της Κρεβατοκάμαρας» («Pillow Talk», 1959), χάνοντας το βραβείο από τη Σιμόν Σινιορέ. Κέρδισε τρία Βραβεία Henrietta, ένα βραβείο για το σύνολο της προσφοράς της από την Ένωση Κινηματογραφικών Κριτικών του Λος Άντζελες και, το 1989, το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας Σεσίλ Ντε Μιλ για το σύνολο του έργου της στον κινηματογράφο. Γύρισε την τελευταία ταινία της το 1968.

Ως τραγουδίστρια, τιμήθηκε με το Βραβεία Γκράμι για Συνολική Προσφορά. Τραγούδησε επίσης το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «Que Sera, Sera» (στην ταινία του 1956 Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά). Το 2011 κυκλοφόρησε το 29ο άλμπουμ της, το My Heart, που έφθασε στο νo. 9 των Top 40 charts του Ηνωμένου Βασιλείου και μέχρι σήμερα (2015) η Ντέι παραμένει η μεγαλύτερη σε ηλικία εν ζωή καλλιτέχνιδα που έφθασε στο Τop 10 του Ην. Βασιλείου με άλμπουμ νέου υλικού.

Από το 1971 η Ντέι άρχισε τη δραστηριότητά της ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, όταν συνίδρυσε τον σύλλογο «Actors and Others for Animals» («Ηθοποιοί και άλλοι υπέρ των ζώων»). Στα τέλη της δεκαετίας ίδρυσε τον δικό της μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον Doris Day Animal Foundation και αργότερα το Doris Day Animal League (DDAL).

Η Ντέι έχει παντρευτεί 4 φορές και απέκτησε ένα γιο, τον μουσικό Τέρυ Μέλτσερ (1942-2004), και έναν εγγονό. Σήμερα έχει αποσυρθεί από την ερμηνεία και ζει στο Κάρμελ της Καλιφόρνια.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/981006/pagkosmia-sygkinisi-pethane-i-ntoris-ntei