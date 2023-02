Οστεοαρθρίτιδα: Η βιταμίνη – κλειδί για τον πόνο στα γόνατα. Τι διαπιίστωσαν οι ερευνητές

Η επάρκεια της «βιταμίνης του ήλιου» όπως αποκαλείται συνήθως η βιταμίνη D φαίνεται πως σχετίζεται με το μειωμένο πόνο μετά από επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατου.

Τι διαπιίστωσαν οι ερευνητές

Η βιταμίνη D είναι καθοριστικής σημασίας για τον οργανισμό μας καθώς εκτός από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, τον θωρακίζει από παθήσεις των οστών. Ίσως για αυτό το λόγο, τα χαμηλά της επίπεδα της βιταμίνης του ήλιου σχετίζονται με επίμονο πόνο σε ηλικιωμένες γυναίκες μετά από την επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος σύμφωνα με στοιχεία νέας μελέτης η οποία δημοσιεύτηκε στο Menopause: The Journal of the North American Menopause Society.

Η έλλειψη της βιταμίνης D αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με το 60% του πληθυσμού να παρουσιάζει αυτή την έλλειψη ακόμα και σε χώρες με ισχυρή ηλιοφάνεια όλο το χρόνο. Όσον αφορά τις γυναίκες στο στάδιο της της περιεμμηνόπαυσης, η μείωση των οιστρογόνων, η καθιστική ζωή αλλά και η μη συχνή έκθεση στον ήλιο έχει συσχετιστεί με την έλλειψη της βιταμίνης D. Κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, οι ωοθήκες αρχίζουν σταδιακά να παράγουν λιγότερα οιστρογόνα και η παύση της εμμηνόροιας έρχεται μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tongji της Κίνας αξιολόγησαν παράγοντες που επηρεάζουν το άλγος στην περιοχή του γονάτου μετά από την ολική αρθροπλαστική γόνατος σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Η χειρουργική αυτή επέμβαση είναι ασφαλής, όμως πολλές γυναίκες εξακολουθούν να παρουσιάζουν πόνους στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι η έλλειψη της βιταμίνης D μαζί με το κάπνισμα και τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) αποτελούν παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μέτριο έως σοβαρό πόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν υψηλό ποσοστό ανεπάρκειας της βιταμίνης D (67%) σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που είχαν προγραμματισει την αρθοπλαστική γόνατος.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που συσχετίζουν την έλλειψη της βιταμίνης D με την εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας, τον πόνο στα κόκαλα, τις κράμπες στους μύες, τη δυσκολία στο περπάτημα, τη μείωση της οστικής πυκνώτητας αλλά και το κάταγμα.

ygeiamou.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2022/12/28/osteoarthritida-vitamini-kleidi-ton-pono-sta-gonata-ti-diapiistosan-oi-ereynites/