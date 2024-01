Δείτε τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ. Το άρθρο ανανεώνεται συνεχώς

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Βραβεία Όσκαρ. Τους φετινούς φιναλίστ ανακοινώνουν οι ηθοποιοί Τζαζί Μπιτζ και Τζακ Κουέιντ.

Η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theater στις 10 Μαρτίου 2024.

Καλύτερη Ταινία

Σκηνοθεσία

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Β’ Ανδρικός Ρόλος



Μάρκ Ράφαλο (Poor Things)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Killers of the Flower Moon)

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Oppenheimer)

Ράιαν Γκόσλινγκ (Barbie)

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (American Fiction)

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ (Oppenheimer)

Ντανιέλ Μπρους (The Color Purple)

Αμέρικα Φερέρα (Barbie)

Τζόντι Φόστερ (Nyad)

Ντα’ Βιν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)



Πρωτότυπο Σενάριο

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives



Διασκευασμένο Σενάριο

Αmerican Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest



Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Καλύτερη Φωτογραφία

Καλύτερο Μοντάζ

Καλύτερη Σκηνογραφία

Καλύτερα Κοστούμια

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon, Oppenheimer

Poor Things



Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow



Καλύτερη Μουσική

Καλύτερο Τραγούδι

Καλύτερος Ήχος

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

The After

Invincible

Night of Fortune

Red White and Blue





Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over



