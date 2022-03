Οι μικρές λίστες ταινιών που θα διαγωνιστούν για υποψηφιότητες σε δέκα κατηγορίες ανακοινώθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2021 και αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά την 83η απονομή των βραβείων Όσκαρ το 2011, όπου η τελετή θα περιλαμβάνει πολλούς οικοδεσπότες.

Κάθε παρουσιαστής θα διευθύνει την τελετή για μία ώρα πριν δώσει τη σκυτάλη στον επόμενο οικοδεσπότη.

Η απονομή των βραβείων

Elliot Page, Jennifer Garner, Tiffany Haddish, Bill Murray, Stephanie Beatriz, DJ Khaled, H.E.R., Tony Hawk, Kelly Slater, Shaun White, Rachel Zegler, Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Lily James, Zoe Kravitz, Mila Kunis, Lady Gaga, John Leguizamo, Simu Liu, Shawn Mendes, Rosie Perez, Tyler Perry, Chris Rock, Tracee Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman και John Travolta.

Η συνεργασία της Ακαδημίας με το Twitter

Για να συνδεθεί με το θέμα της τελετής “Movie Lovers Unite”, η Ακαδημία συνεργάστηκε με το Twitter για να φιλοξενήσει έναν διαγωνισμό “Oscars Fan Favorite”, όπου οι χρήστες του Twitter μπορούν να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ταινία της χρονιάς και την αγαπημένη τους κινηματογραφική στιγμή, τους δύο με τις περισσότερες ψήφους να αναγνωρίζονται κατά την τηλεοπτική μετάδοση. Οι θαυμαστές θα μπορούν να ψηφίζουν για τις αγαπημένες τους ταινίες χρησιμοποιώντας τα hashtags #OscarsFanFavorite και #OscarsCheerMoment, με έως και 20 υποβολές κάθε μέρα ανά χρήστη.

Οι εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς

Οι Μπιγιόνσε, Μπίλι Άιλις και Φινέας, Ρίμπα ΜακΕντάιρ και ο Σεμπαστιάν Γιάτρα θα ερμηνεύσουν τις επιτυχίες τους, υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στη φετινή τελετή με τραγούδια από τα No Time To Die, Four Good Days και Encanto, αντίστοιχα.

Στη σκηνή των 94ων βραβείων θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές μουσικές performances. Ένα all-star συγκρότημα με τον μουσικό διευθυντή του show, Adam Blackstone, τον drummer των Blink-182, Travis Barker, τη μουσικό και τραγουδίστρια, Sheila E και τον πιανίστα, Robert Glasper θα παίξει ζωντανά. Ο DJ D-Nice, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ένωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με τα virtual Club Quarantine πάρτι του, θα εμφανιστεί επίσης κατά τη διάρκεια του show καθώς και στο Governors Ball, την επίσημη γιορτή της Ακαδημίας μετά τα Oscars. Ενώ, και οι Samples, ένα φωνητικό συγκρότημα με επικεφαλής τον Jason White, θα εμφανιστούν και αυτοί στην τελετή.

Οι υποψηφιότητες

Το The Power of the Dog είναι η πρώτη ταινία που σκηνοθετήθηκε από γυναίκα που έλαβε περισσότερες από δέκα υποψηφιότητες, ενώ η σκηνοθέτις της, Jane Campion , είναι η πρώτη γυναίκα που έλαβε περισσότερες από μία υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Η CODA είναι η πρώτη ταινία από την Apple Original Films , καθώς και η πρώτη με πρωταγωνιστή ένα κυρίως κωφό καστ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, που προτάθηκε για Καλύτερη Ταινία μεταξύ του καστ, ο Troy Kotsur είναι ο πρώτος κωφός άνδρας ηθοποιός που έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο ερμηνείας (στην κατηγορία του Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου ).

Είναι ο δεύτερος κωφός ηθοποιός συνολικά που έλαβε υποψηφιότητα υποκριτικής, μετά. Η συμπρωταγωνίστρια του CODA Marlee Matlin, η οποία κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού για το Children of a Lesser God (1986).

Το Drive My Car είναι η πρώτη ιαπωνική ταινία που προτάθηκε για Καλύτερη Ταινία, ενώ ο σκηνοθέτης της, Ryusuke Hamaguchi , είναι ο τρίτος Ιάπωνας σκηνοθέτης που προτάθηκε για Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Το Flee είναι η πρώτη ταινία που προτάθηκε ταυτόχρονα στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων , Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας μεγάλου μήκους και Καλύτερου Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.

Ο Kenneth Branagh είναι το πρώτο άτομο που έχει προταθεί σε συνολικά επτά διαφορετικές κατηγορίες με τις υποψηφιότητές του στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για το Μπέλφαστ.

Σε ηλικία 87 ετών, η Τζούντι Ντεντς έγινε η δεύτερη γηραιότερη υποψήφια στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία, αφού η Γκλόρια Στιούαρτ προτάθηκε στην ίδια κατηγορία για τον ρόλο της στον Τιτανικό (1997).

Το West Side Story του Steven Spielberg είναι η δεύτερη προσαρμογή του ίδιου υλικού πηγής για έναν προηγούμενο νικητή Καλύτερης Ταινίας που προτάθηκε για το ίδιο βραβείο, μετά το Mutiny on the Bounty του 1962. Με το νεύμα του στην Καλύτερη Ταινία, ο Σπίλμπεργκ είναι το άτομο με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία με έντεκα ταινίες.

Η υποψηφιότητα Καλύτερης Σκηνοθεσίας του Σπίλμπεργκ τον κάνει επίσης τον πρώτο σκηνοθέτη που προτάθηκε σε αυτή την κατηγορία σε έξι συνεχόμενες δεκαετίες. Ο Paul Tazewell έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός άνδρας σχεδιαστής κοστουμιών που προτάθηκε για το Καλύτερο Κοστούμι για τη δουλειά του στην ταινία.

Πίτσα γλυκόριζας του Paul Thomas Anderson είναι η πρώτη ταινία πλήρους παραγωγής, κυκλοφορίας και διανομής της MGM που προτάθηκε για Καλύτερη Ταινία εδώ και 33 χρόνια, μετά το νικητή της Καλύτερης Ταινίας του 1988, Rain Man .

Έχοντας πρωταγωνιστήσει στο Don’t Look Up και στο Nightmare Alley , η Cate Blanchett είναι η πρώτη ηθοποιός στην ιστορία που έχει πιστώσει ρόλους σε εννέα υποψηφιότητες καλύτερης ταινίας, ξεπερνώντας το ρεκόρ των οκτώ της Olivia de Havilland.

Οι υποψηφιότητες της Olivia Colman και της Jessie Buckley για την ταινία The Lost Daughter σηματοδοτούν μόλις την τρίτη φορά που δύο άτομα έχουν προταθεί για την ερμηνεία του ίδιου χαρακτήρα στην ίδια ταινία.

Αυτή η τελετή σηματοδοτεί επίσης την πρώτη φορά στην προνομιακή εποχή και τη δεύτερη φορά μετά τα 78α Όσκαρ το 2006 που όλοι οι υποψήφιοι στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας δεν πρωταγωνίστησαν σε μία από τις ταινίες που ήταν υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία.

Μια πολυτελή τσάντα δώρου εξαψήφιας αξίας

Η αξία της είναι πάνω από 100.000 $ και περιλαμβάνει special προϊόντα, όπως ελαιόλαδο με χρυσό, bath bombs με κρυστάλλους και ένα κουτί pretzels με επικάλυψη χρυσού. Επίσης, οι υποψήφιοι αστέρες θα γίνουν Lords and Ladies of Glencoe, αφού λάβουν ένα οικόπεδο στη Σκωτία, όπου θα μπορούν να εξαργυρώσουν ένα άλλο από τα βραβεία τους, μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων σε ένα κάστρο δέκα υπνοδωματίων. Μεταξύ της μακροσκελής λίστας δώρων είναι και μία λιποαναρρόφηση και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους από μια κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Λος Άντζελες για το επόμενο κατασκευαστικό της έργο.

