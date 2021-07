Ούτε οι πιο αισιόδοξοι φίλοι των Ολυμπιακών Αγώνων δεν φαντάζονταν κατά την αναβίωσή τους το 1896 ότι 125 χρόνια μετά, ότι τόσο οι Αγώνες του Ρίο το 2016 όσο και του Τόκιο φέτος θα αριθμούσαν περισσότερους από 11.000 αθλητές από 205 χώρες (συν την ομάδα των προσφύγων).

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών το Λονδίνο κατάφερε να φιλοξενήσει του Ολυμπιακούς Αγώνες τρεις φορές (1908, 1948 και 2012), ενώ από δύο διοργανώσεις πραγματοποίηθηκαν σε Αθήνα, Παρίσι, Λος Αντζελες και Τόκιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ακυρώθηκαν δύο φορές, το 1916 και το 1940 εξαιτίας του Α’ και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αντίστοιχα, ενώ αναβλήθηκαν άλλες δύο, το 1944 όπου έγιναν το 1948 (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος) και το 2020 ( αναβολή Ολυμπιακών Αγώνων εξαιτίας της πανδημίας κορονοϊού).

Πώς φτάσαμε όμως από τους 250 αθλητές της Αθήνας στους 11.000+ του Ρίο και του Τόκιο; Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή μερικών εκ των σημαντικότερων στιγμών της διοργάνωσης τα τελευταία 125 χρόνια!

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 γνωστοί και ως Αγώνες της 1ης Ολυμπιάδας, ήταν η πρώτη διεθνής αθλητική διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων μετά την αναβίωσή τους στη σύγχρονη εποχή. Κεντρικός χώρος της διοργάνωσης ήταν το ανακαινισμένο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τους Αγώνες αναβίωσε ο Πιερ Ντε Κουμπερτέν

Στον πάνθεον της ιστορίας πέρασε ο Σπύρος Λούης, ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος ο οποίος μπήκε πρώτος στο στάδιο. Εκεί τον υποδέχτηκε ο κόσμος μαζί με τον διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο και τον πρίγκιπα Γεώργιο και τον κέρασαν κρασί, γάλα, μπύρα, αυγά πασχαλινά, πορτοκαλάδα και άλλα δώρα. Ο μύθος λέει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος ρώτησε τον Λούη τι δώρο θα ήθελε να του προσφέρει, και εκείνος του απάντησε: «Ένα γαϊδουράκι να με βοηθάει να κουβαλάω το νερό».

Τέσσερα χρόνια μετά οι Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώθηκαν στο Παρίσι με τη βοήθεια του Πιερ Ντε Κουμπερτέν ο οποιος επέμενε να μην γίνουν για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία στην Αθήνα.

The 1900 Paris Olympic Games had the most bizarre events imaginable

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1904 η Ελλάδα κατέκτησε δυο μετάλλια με τον Περικλή Κακούση στην άρση βαρών τον Νικόλαο Γεωργαντά στο δίσκο. Συμμετείχαν 651 αθλητές από 12 χώρες, οι τριπλάσιοι από αυτούς που πήραν μέρος στην Αθήνα, οκτώ χρόνια πριν.