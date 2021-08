«Πρέπει να καθορίσουμε τα πλήρη γεγονότα, διαδικασία που μπορεί να πάρει χρόνο. Το πρώτο μας μέλημα είναι η ίδια η αθλήτρια» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς.

CNN outside embassy where Belarusian sprinter took refuge

Η Λευκορωσίδα σπρίντερ, Κριστίνα Τσιμανούσκαγια, κάλεσε την Κυριακή τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να εμπλακεί στην υπόθεσή της, καθώς ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε από την εθνική ομάδα και οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο του Τόκιο παρά τη θέλησή της, λόγω της κριτικής που άσκησε στους εθνικούς προπονητές.

Έκτοτε η 24χρονη αθλήτρια έλαβε ανθρωπιστική βίζα από την Πολωνία και πλέον βρίσκεται στην πρεσβεία της χώρας στο Τόκιο. Αναμένεται να φύγει από την Ιαπωνία αύριο Τετάρτη, δήλωσαν οι υποστηρικτές της. Τη Δευτέρα δήλωσε στο BBC ότι είναι ασφαλής, αλλά ότι έχει δεχθεί συμβουλές να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

Η ΔΟΕ ζήτησε από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Λευκορωσίας να υποβάλει άμεσα την έκθεσή της για το περιστατικό. Το Μινσκ λέει ότι απομακρύνθηκε από την ομάδα λόγω της συναισθηματικής της κατάστασης.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν καταδίκασε την προσπάθεια της Λευκορωσίας να εξαναγκάσει την αθλήτρια να φύγει από την Ιαπωνία ως «καταστολή εκτός συνόρων».

«Ενέργειες σαν αυτήν παραβιάζουν το ολυμπιακό πνεύμα, συνιστούν προσβολή των βασικών δικαιωμάτων και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές», είπε σε tweet.

Μιλώντας στο BBC από την Ουκρανία μετά την φυγή της από τη Λευκορωσία, ο σύζυγος της Τσιμανούσκαγια, Αρσένι Ζντάνεβιτς, απέρριψε τις εκθέσεις της Λευκορωσίας σχετικά με την ψυχική υγεία της συζύγου του, λέγοντας ότι η ψυχολογική της κατάσταση είναι «φυσιολογική».

Πρόσθεσε ότι το ζευγάρι δεν είχε ποτέ ασχοληθεί με την πολιτική και θα επέστρεφε στη Λευκορωσία αν δεν αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.