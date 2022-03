Ένα σχέδιο για να γίνει ο κόσμος πιο δίκαιος, ειρηνικός και βιώσιμος μέχρι το 2030, εκπονήθηκε το 2015 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να δράσουν συλλογικά με σκοπό την παγκόσμια ευημερία και ανάπτυξη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θέσπισε την “Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, η οποία περιλαμβάνει 17 στόχους που “φωτίζουν” το δρόμο προς την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.

Όλα τα κράτη μέλη, δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την πραγματοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με σύνθημα “Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω” (Leaving no one behind) υπογραμμίζεται ότι κάθε άτομο είναι ένας σημαντικός κρίκος στη διαδικασία αυτή και όλοι πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και υλοποίηση του κοινού οράματος για τον εξάλειψη της φτώχειας, τη διάσωση του πλανήτη και την οικοδόμηση ενός ειρηνικού κόσμου, όπου όλοι θα ζουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου προς την υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, ο ΟΗΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικές και περιεκτικές αξιολογήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να εξετάζεται η πορεία τους και να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η κάθε χώρα. Επιπλέον, από το 2017 αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν οι πόλεις στην επίτευξη της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης, προτρέπει αυτές οι αξιολογήσεις να γίνονται και σε τοπικό επίπεδο.

Ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΗΕ και εκπόνησε μια Εθελοντική Τοπική Ανασκόπηση (Voluntary Local Review – VLR) της μέχρι τώρα δράσης του, είναι ο Δήμος της Σκιάθου. Μάλιστα, για αυτή την πρωτοβουλία του, ο Δήμος δέχθηκε συγχαρητήρια από τον ΟΗΕ, τα οποία δημοσιεύτηκαν και στην επίσημη σελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ σε Ελλάδα – Κύπρο.

“Για εμάς όσο σημαντικό είναι να αποφασίσει κανείς μια ενέργεια, στην προκειμένη περίπτωση να ακολουθήσει τους 17 στόχους και να κάνει τον προορισμό βιώσιμο, άλλο τόσο σημαντικό, είναι τελικά να το κάνει αυτό πράξη. Και το VLR ήταν ένας τρόπος για να μας βοηθήσει να κάνουμε πράξη τον στόχο μας. Είναι ουσιαστικά μια διαδικασία παρακολούθησης και αυτοαξιολόγησης των δράσεων μας” δήλωσε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Θοδωρής Τζούμας.

Στο πλευρό του Δήμου της Σκιάθου για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου και την πραγματοποίηση της Εθελοντικής Τοπικής Ανασκόπησης (VLR) ήταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Αναβάθμιση ΑΕ και η ελληνική εταιρεία PlanBe, αποδεικνύοντας πως η συνεισφορά των επιχειρήσεων για την επίτευξη των 17 Στόχων είναι καθοριστικής σημασίας.

Ουσιαστικά, η PlanBe αποτέλεσε τον απαραίτητο σύμμαχο του Δήμου, για να επιτύχει τους 17 Στόχους και να υλοποιήσει το όραμά του για τη Σκιάθο του 2030. Η εταιρία διαθέτει τεχνογνωσία, κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες αιχμής, ώστε να προτείνει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις.

Πίσω από την PlanBe βρίσκεται μια ομάδα που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης, χρηματοδοτήσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζει έμπρακτα την μετατροπή των πόλεων σε βιώσιμες, ανθεκτικές και έξυπνες.

Με σύνθημα “Επανεξέταση, Επανεκκίνηση, Επανεφεύρεση” η PlanBe υποστηρίζει τους οργανισμούς να εκπονήσουν έξυπνα και βιώσιμα σχέδια και να τα θέσουν σε λειτουργία. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε οργανισμού, η υποστήριξη αυτή κυμαίνεται από απλή καθοδήγηση μέχρι συνολική διαχείριση του έργου.

“Η PlanBe μας βοήθησε να κάνουμε πράξη αυτό που θέλαμε: ένα επιχειρησιακό σχέδιο με τους 17 στόχους, που για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Σκιάθου, είναι η απόδειξη πως η συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Επιστημονικής Κοινότητας του επιχειρείν, μπορεί να γίνει καλή πρακτική που μπορεί ακόμα και να ξεπεράσει τα όρια της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την PlanBe, για την εξαιρετική συνεργασία.”και δήλωσε ο δήμαρχος της Σκιάθου.

Μέσω του VLR η Σκιάθος απέδειξε την αφοσίωσή της και το όραμα της για υλοποίηση των 17 στόχων, ενώ παράλληλα:

-Μπήκε δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη, ακολουθώντας το παράδειγμα της Νέας Υόρκης (που ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο η οποία εκπόνησε VLR), του Ελσίνκι και της Βαρκελώνης.

-Αποτέλεσε την 1η ελληνική, 21η Ευρωπαϊκή Πόλη, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΗΕ

Απέκτησε ένα ισχυρό διαβατήριο για ένταξη σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά & Περιφερειακά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

-Ευθυγράμμισε η στρατηγική της με τους 17 Στόχους και εκπόνησε ένα επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης λειτουργικό, μετρήσιμο, αποδοτικό και ελέγξιμο.

-Οικοδόμησε τα θεμέλια, για την εκπόνηση μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για μια βιώσιμη Σκιάθο.

“Νομίζω είμαστε σε μία εποχή που δεν υπάρχει πια χρόνος να σκεφτούμε, αλλά μόνο χρόνος για να πράξουμε για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Το σύνθημα που μας εκφράζει είναι το “Think global, act local”, δηλαδή ότι η αλλαγή θα έρθει από το να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να υλοποιούμε τοπικά.” ανέφερε ο δήμαρχος της Σκιάθου.

To 2030, που έχει τεθεί ως ορόσημο για την επίτευξη των 17 Στόχων, απέχει μόλις 8 χρόνια. Παρόλο που αυτό φαίνεται ένα σύντομο χρονικό διάστημα για μία πόλη να μπορέσει να δώσει λύσεις σε τόσο κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η φτώχεια και η περιβαλλοντική καταστροφή, με τη σωστή καθοδήγηση, αλλά και με το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο ως οδηγό, μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ οι πόλεις και οι δήμοι χρειάζονται όχι μόνο να ανακάμψουν, αλλά να επαναπροσδιορίσουν το όραμα τους, να δράσουν γρήγορα και έξυπνα και εν τέλει να επιφέρουν κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κρίση και να κάνουν ένα μεγάλο βήμα προς ένα καλύτερο αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες για την PlanBe μπορείτε να βρείτε εδώ

Την Εθελοντική Τοπική Ανασκόπηση της Σκιάθου μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ:

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/Skiathos%20VLR%202020.pdf