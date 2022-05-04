|ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΟΥ 2022
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|A/A
|ΔΩΡΟ
|ΚΛΗΡΩΘΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
|1.
|4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΟΥΙΤΑ – JACKSONS LUXURY SUITES – ΚΩΣ
|0907
|2.
|3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PHILOXENIA HOTEL-ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
|3210
|3.
|1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40΄΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ELLAMPSIS SOLUTIONS LTD»
|1571
|4.
|2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ RINGS HOTEL -ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
|3901
|5.
|1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ¨DIAMOND RIVER RESORT AND SPA¨- ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|1469
|6.
|ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΞΙΑΣ 150 ΕΥΡΩ-
DR. ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|0446
|7.
|1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ- GRAND HOTEL METEORA
|0541
|8.
|1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ- VILLA FILOKOSTA- ΠΕΡΤΟΥΛΙ
|4764
|9.
|1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ –HOTEL PANORAMA ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ
|3270
|10.
|1 ΑΡΝΙ ¨ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ¨ΤΣΙΑΜΗΣ
|0780
|11.
|ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ IVENTOR ΑΞΙΑΣ 180 ΕΥΡΩ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΑ»
|0960
|12.
|1 ΑΡΝΙ ΦΑΡΜΑ ΤΖΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|4780
|13.
|ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 150 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ LACOSTE
ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ SHOPPING CENTER
|3692
|14.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΤΑΒΕΡΝΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ NEΡΑΙΔΟΧΩΡΙ
|1502
|15.
|ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ “ΠΛΑΤΑΝΟΣ ” MYKANH
|3865
|16.
|ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|1180
|17.
|3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ CAMPING VRACHOS KASTRAKI
|2879
|18.
|ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ¨ ELIAS GARDEN RESTAURANT ¨ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|2773
|19.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ¨ΚΑΤΩΓΙ¨
|0710
|20.
|ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ
|4777
|21.
|ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 50 ΕΥΡΩ ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ
|0564
|22.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΝΙΑΒΗΣ- ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ
|2442
|23.
|ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΟΥΖΕΡΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΩΤΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|2101
|24.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΝΙΑΒΗΣ- ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙ
|4771
|25.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ¨Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ¨ ΠΕΡΤΟΥΛΙ
|2889
|26.
|ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΑΠΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|1477
|27.
|ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 30 ΕΥΡΩ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΜΠΟΖΙΑΚΑΣ OIL» ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|1120
|28.
|ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΞΙΑΣ 30 ΕΥΡΩ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «ΜΠΟΖΙΑΚΑΣ OIL» ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|0599
|29.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|3363
|30.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ «ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΖΙΩΓΑ » ΚΑΣΤΡΑΚΙ
|3697
|31.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ¨ΖΥΘΟΡΥΧΕΙΟ¨ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|4849
|32.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ¨ΖΥΘΟΡΥΧΕΙΟ¨ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|0132
|33.
|1 ΤΟΥΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ¨ΜΕΛΙΣΣΑ¨
|1530
|34.
|ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ¨GARDENIA PLAKIAS BROS” ΚΑΣΤΡΑΚΙ
|4850
|35.
|1 ΤΟΥΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ¨ΜΕΛΙΣΣΑ¨
|1981
|36.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ¨ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ¨ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
|1765
|37.
|1 ΤΟΥΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ¨ΜΕΛΙΣΣΑ¨
|0237
|38.
|ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ¨ΑΓΛΑΙΑ¨ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
|0461
|39.
|1 ΤΟΥΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ¨ΜΕΛΙΣΣΑ¨
|3695
|40.
|ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ¨ΜΕΖΕΔΟΚΑΜΩΜΑΤΑ»
|2413
|41.
|ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ¨DIVINE BEAUTY SPOT”
|2157
|42.
|ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ¨DIVINE BEAUTY SPOT”
|3025
|43.
|ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ¨ΒΥΖΑΝΤΕΙΚΟ¨
|4801
|44.
|ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ¨ΒΥΖΑΝΤΕΙΚΟ¨
|1710
|45.
|ΚΕΡΚΕΤΙΟ EXTREME SPORTS ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΛΟΓΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|4099
|46.
|ΚΕΡΚΕΤΙΟ EXTREME SPORTS ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΛΟΓΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|4800
|47.
|ΚΕΡΚΕΤΙΟ EXTREME SPORTS ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|1518
|48.
|ΚΕΡΚΕΤΙΟ EXTREME SPORTS ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|1429
|49.
|ΠΕΡΤΟΥΛΙ EXTREME SPORTS ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|1371
|50.
|ΠΕΡΤΟΥΛΙ EXTREME SPORTS ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΑΛΟΓΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|2960
|51.
|8 COM.GR ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ
|1534
|52.
|8 COM.GR ΣΕΤ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
|1601
|53.
|ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ BONJOUR CAFE
|2752
|54.
|ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ BONJOUR CAFE
|0457
|55.
|ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ BONJOUR CAFE
|0355
|56.
|ΕΝΑ ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΙΝΤΑ ¨DIVERSO”
|3751
|57.
|ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ¨ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ¨
|1568
|58.
|ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ¨ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ¨
|1709
|59.
|ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ¨ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ¨
|1515
|60.
|ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ¨ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ¨
|0376
|61.
|ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ¨ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ¨
|0586
|62.
|ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΗΣ BIKE SHOP
|0752
|63.
|ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ “ WOODLAND”
|1719
|64.
|10 ΚΑΡΑΦΑΚΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ « ΡΑΚΑΡΙΟ»
|0888
|65.
|ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ «ΣΚΑΡΟΣ» KAΛΑΜΠΑΚΑ
|3310
|66.
|ΑΣΚΟΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ «CAVA TSINAS”
|0037
|67.
|1 ΦΙΑΛΗ DEWARS “CAVA TSINAS”
|0456
|68.
|4 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ « ΑΦΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ»ΠΕΡΤΟΥΛΙ
|0570
|69.
|1 ΦΙΑΛΗ ΟΥΙΣΚΙ « MARQUEE BAR” ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|3173
|70.
|3 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|0455
|71.
|2 ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟ
|3333
|72.
|2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
«ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟ
|0619
|73.
|ΚΕΡΚΕΤΙΟ EXTREME SPORTS ΚΑΦΕ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ
|4168
|74.
|ΚΕΡΚΕΤΙΟ EXTREME SPORTS ΚΑΦΕ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ
|1878
|75.
|2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ « SEXY BUTCHER” ΓΡΙΖΑΝΟ
|3106
|76.
|2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ « SEXY BUTCHER” ΓΡΙΖΑΝΟ
|2005
|77.
|2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΛΑΜΠΑΣ¨
|0321
|78.
|2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΛΑΜΠΑΣ¨
|2753
|79.
|2 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΛΑΜΠΑΣ¨
|0268
|80.
|ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΞΙΑΣ 15 ΕΥΡΩ «ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΗΣ»
|2607
|81.
|1 ΚΙΛΟ ΜΕΛΙ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ»
|3260
|82.
|1 ΚΙΛΟ ΜΕΛΙ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ»
|2195
|83.
|1 ΚΙΛΟ ΜΕΛΙ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ»
|4839
|84.
|1 ΚΙΛΟ ΜΕΛΙ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ»
|1978
|85.
|1 ΚΙΛΟ ΜΕΛΙ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ»
|0351
|86.
|DIGITAL PRINT ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ
|0751
|87.
|ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 15 ΕΥΡΩ «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ»
|0045
|88.
|ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 15 ΕΥΡΩ «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ»
|1423
|89.
|1 ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΥΠΕΡΔΙΠΛΑ «ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΧΑΤΖΗΣ»
|0643
|90.
|ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ «ΚΕΜΠΑΠΑΔΙΚΟ ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ»
|3809
|91.
|ΔΩΡΟΚΑΡΤΑ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ¨CROSS ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ¨
|1748
|92.
|30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ «ΟΝΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
|1121
|93.
|1 ΤΟΥΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΓΚΑΝΤΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|0127
|94.
|1 ΤΟΥΡΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ»
|3313
|95.
|1 ΚΑΝΤΗΛΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ «ΚΟΝΤΟΤΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ» ΤΡΙΚΑΛΑ
|2278
|96.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
|3746
|97.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
|2845
|98.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
|0269
|99.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
|3563
|100.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
|1030
|101.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ « Α.Ε.Κ. ΣΑΡΑΓΙΩΝ»
|1521
|102.
|ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ « Α.Ε.Κ. ΣΑΡΑΓΙΩΝ»
|4300
|103.
|1 ΣΕΤ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Β.ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ»
|1542
|104.
|ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 10 ΕΥΡΩ EMMY LINGERIE
|1564
|105.
|1 ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 1 ΑΡΩΜΑ ΑΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΜΙΣΔΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
|1734
|106.
|ΦΟΡΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ «ΠΙΝΟΚΙΟ»
|1701
|107.
|ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ»
|3280
|108.
|1 ΠΑΚΕΤΟ PARTHENOL EXTRA ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΙΔΟΣ»
|0527
|109.
|ΜΠΛΟΥΖΑ MODA DA TEO
|3048
|110.
|POWERBANK ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «PUBLIC»
|1246
|111.
|GIAFKA GARAGE ΠΛΑΚΙΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ AIR CONDITION ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
|1360
|112.
|1 ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ «CHICCO D’ORO»
|0879
|113.
|1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΥΑΛΙΑ –ΟΠΤΙΚΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΡΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ»
|4086
|114.
|ΕΝΑ ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ «ΒΑΙΟΣ Θ. ΖΙΑΚΑΣ»
|1148
|115.
|ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ –ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ «ΜΠΕΝΤΑΣ»
|3802
|116.
|4 ΚΑΦΕΔΕΣ «ΛΥΧΝΑΡΙ» ΠΕΡΤΟΥΛΙ
|0009
|117.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|3506
|118.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|1019
|119.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|2229
|120.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|1471
|121.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|0814
|122.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|0166
|123.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|1071
|124.
|30 ΑΥΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
|2429
|125.
|ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΚΟΚΚΟΤΗΣ
|1484
|126.
|ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΙΧΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- STAVRAKIS
|4221
|127.
|ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΙΧΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- STAVRAKIS
|1342
|128.
|ΣΤΥΛΟ PARKER – ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
|3411
|129.
|ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΙΧΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- CAR WASH ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
|2206
|130.
|ΣΕΤ ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ XENON- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΖΙΩΓΑΣ
|1797
|131.
|ΣΕΤ SERVICE ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΑ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
|2438
|132.
|ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΙΧΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- CAR WASH ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
|3669
|133.
|1 ΣΠΡΕΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΟΤΟ SERVICE «ΖΩΗΣ»
|4343
|134.
|1 ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΙΚΟ «ΜΑΝΩΛΗΣ»
|1681
|135.
|1 ΤΣΙΠΟΥΡΟ 0.500 ΜΕΤΕΩΡΟ «CAVA TSINAS»
|0585
|136.
|4 ΑΤΟΜΑ ΚΑΦΕ “CAFÉ ΕΝΝΟΔΙΑ”
|1249
|137.
|4 ΑΤΟΜΑ ΚΑΦΕ “CAFÉ ΕΝΝΟΔΙΑ”
|1590
|138.
|ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ 20 ΕΥΡΩ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
|4211
|139.
|1 ΚΙΛΟ ΧΑΛΒΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ «ΓΚΑΝΤΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|3511
|140.
|1 ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΠΙΛΟΓΗ»
|3197
|141.
|1 ΓΥΑΛΑ ΜΕ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ «MEGA PET ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ»
|2955
|142.
|4 COCTAILS “CARGO Ι.Κ.Ε.” ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|4185
|143.
|ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΞΙΑΣ 30 ΕΥΡΩ «ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»
|3909
|144.
|1 ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ «ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»
|0882
|145.
|4 ΠΟΤΑ «CLOUD COFFEE PLACE»ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ –ΒΑΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|4344
|146.
|1 ΤΟΣΤΙΕΡΑ COMFORT ΠΕΡΚΑΣ ELECTRONET Α.Ε.
|3016
|147.
|4 ΚΑΦΕΔΕΣ«CLOUD COFFEE PLACE»ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ –ΒΑΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|3994
|148.
|4 ΚΑΦΕΔΕΣ«CLOUD COFFEE PLACE»ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ –ΒΑΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|0963
|149.
|1 ΜΑΓΙΟ UNDERCOLORS OF BENETTON
|3272
|150.
|1 ΦΟΡΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ UNDERCOLORS OF BENETTON
|1717
|151.
|3 ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FOREST CAFE
|2518
|152.
|3 ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ FOREST CAFE
|2658
|153.
|1 ΠΛΥΣΙΜΟ Ι.Χ.Ε. AVIN ΟΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
|1481
|154.
|ΔΩΡΟ 2ΑΔΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ AVIN
ΟΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
|0988
|155.
|ΣΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΥ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ»
|4067
|156.
|ΣΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΥ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ»
|3505
|157.
|5 SELF TEST ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΥ-ΜΠΑΧΑΡΙΔΗ»
|1101
|158.
|ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΓΛΑΣΤΡΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ « ΡΟΔΟΝ» ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
|1232
|159.
|2 ΡΟΦΗΜΑΤΑ FRATELLI
|0832
|160.
|2 ΡΟΦΗΜΑΤΑ FRATELLI
|2936
|161.
|1 ΣΤΥΛΟ PARKER ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ»
|0177
|162.
|ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΙΚΟ «ΜΑΝΩΛΗΣ»
|2965
|163.
|1 ΠΛΥΣΙΜΟ Ι.Χ.Ε. AVIN ΟΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
|0274
|164.
|1 ΠΛΥΣΙΜΟ Ι.Χ.Ε. KOTOULAS ENERGY
|2065
|165.
|1ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ Ι.Χ.Ε. KOTOULAS ENERGY
|3596
|166.
|1 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ Ι.Χ.Ε. KOTOULAS ENERGY
|0766
|167.
|EXTREME SPORT ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ MOUNTAIN BIKE ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ
|2495
|168.
|3 ΠΙΤΣΕΣ VIS A VIS ΠΕΤΡΩΤΟ
|3785
|169.
|1 ΤΟΥΡΤΑΚΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ
|3122
|170.
|ΓΕΥΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑ –ΟΥΖΕΡΙ ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΚ.
ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ
|3680
|171.
|2 ΠΙΤΣΕΣ «ΦΑΫΤΟΣ» ΖΑΡΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|1404
|172.
|10 ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ 10 ΡΙΖΟΓΑΛΑ 10 ΚΡΕΜΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑ 10 ΚΡΕΜΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΑΛΙΑΓΑΣ»
|3685
|173.
|10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|0101
|174.
|ΔΩΡΟ 1 ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΠΟΗΣΗΣ JENNY & DEMY FOR HAIR
|1022
|175.
|ΔΩΡΟ 1 ΧΤΕΝΙΣΜΑ JENNY & DEMY FOR HAIR
|1592
|176.
|1 ΒΙΒΛΙΟ «ΑΪΣΕ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ»
|0453
|177.
|1 ΒΙΒΛΙΟ «ΑΪΣΕ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ»
|1603
|178.
|ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΙΟΓΚΑ Ο.Ε.
|2962
|179.
|ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΙΟΓΚΑ Ο.Ε.
|2896
|180.
|ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΙΟΓΚΑ Ο.Ε.
|2295
|181.
|ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΙΟΓΚΑ Ο.Ε.
|1816
|182.
|ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΙΟΓΚΑ Ο.Ε.
|0634
ΤΑ ΔΩΡΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ Δ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ- 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24310-63053, 24310-37779
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6974923202
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΗΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6976674767
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 6974923026
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6986475121
ΤΑΜΙΑΣ ΠΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6976646406
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6976032114
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