Oι Thievery Corporation στο μεγαλύτερο event του φετινού καλοκαιριού στην Κεντρική Ελλάδα! Την Πέμπτη 31 Μαϊου η αγαπημένη μπάντα του ελληνικού κοινού έρχεται για πρώτη φορά στο Ανοιχτό προάυλιο του Μύλου του Παππά στη Λάρισα !Μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη! Ένα συγκρότημα ταυτόσημο των sold out συναυλιών! Με live performances που πρέπει να βιώσει κανείς στη ζωή του! Ένα συγκρότημα που δημιουργεί νέα δεδομένα στη μουσική! Thievery Corporation…Ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Στις 31 Μαϊου στο ανοιχτό προάυλιο του Μυλου του Παππά στη Λαρισα για μια βραδιά που θα συζητιέται για καιρό.

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 όταν το πάθος τους για τη bossa-nova συνέδεσε τον Eric Hilton και τον Rob Garza. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο τους album »Sounds from the Thievery hi-fi» (1997), ένα πρωτοποριακό project στο οποίο οι δύο μουσικοί ανεμείγνυαν, με φοβερή μαεστρία, latin, bossanova, downtempo electro και breakbeat ήχους, προσθέτοντας αιθέρια γυναικεία φωνητικά αλλά και εκφραστικές ρίμες από mc’s. Κάπως έτσι καθιερώθηκε το πασίγνωστο πια chill out ή lounge είδος μουσικής.

Τα χρόνια που ακολουθούν, οι Thievery Corporation με έντονη την επιρροή από τη bossa-nova σε επιμέρους κομμάτια τους, δημιουργούν έναν εντελώς προσωπικό και ιδιαίτερο ήχο καθώς συνδυάζουν σχεδόν κάθε είδος μουσικής που υπάρχει, από Jamaican Dub Reggae, punk, soundtracks από vintage ταινίες και psychedelic space rock. Έναν ήχο που κερδίζει τα πλήθη παγκοσμίως και φέρνει στους Thievery φανατικούς θαυμαστές που παρακολουθούν την πορεία τους και είναι εκεί σε κάθε βήμα τους.

Τhievery Corporation

Opening act: Βlend Mishkin & Roots Evolution

31 Mαϊου 2018

Ανοιχτό προαύλιο Μύλου του Παππά – Λάρισα

Πόρτες ανοιγουν 18:30

22 euros- Early Bird Tickets (limited) * SOLD OUT

25 euros – Presale (1η Φάση προπώλησης)

28 euros – Presale (2η Φάση προπώλησης)

30 euros – On spot

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Seven Spots (σε όλη την Ελλάδα)

• Illusion RT (Τ.Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)

• Κεχαϊδης μουσικός οίκος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)

• My Market (σε όλη την Ελλάδα)

• Seven Spots α)Ηρώων Πολυτεχνείου 92 (σταθμός ΟΣΕ) τηλ 2410 555420 , β) 28ης Οκτωβρίου 60-62 & γ) Παπαναστασίου 61

• Media Markt , Pantheon Plaza, τηλ. 241 180 6800

• Snuff Τobacco store, α) Φιλελλήνων 53Α, Φρούριο β) Κουμουνδούρου 1, Κέντρο

• Kαλτσάς βιβλιοχαρτοπωλείο, Παπαναστασίου 57, τηλ.2410532555

• Ηλεκτρονική προπώληση μέσω viva.gr

Διοργάνωση: Lab Art | Anαlog Events

Χορηγοί: Estrella Damm, Havana Club

Mε την Υποστηριξη: SMouTH-Synergy of Music Theater | ΜΥΛΟΣ 1927 -Mylos 1927

Με την Υποστήριξη: puppets.gr

Υπο την Αιγίδα: Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Λάρισας