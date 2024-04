Το Πάσχα είναι η αλήθεια μία λίγο πιο ιδιαίτερη και περίεργη γιορτή σε σχέση με το ντύσιμό μας. Τα Χριστούγεννα για παράδειγμα όλα είναι ξεκάθαρα. Παγιέτες, luxury γούνες, shiny υλικά και μπόλικο glam σε παπούτσια, ρούχα, αξεσουάρ και beauty looks είναι το must κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οπότε διαλέγεις το trend που θα ακολουθήσεις και δημιουργείς τα night out σύνολά σου. Τι γίνεται όμως το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα; Εδώ τα πράγματα είναι σίγουρα διαφορετικά, αρχικά γιατί η μεταβατική αυτή φάση είναι ούτως ή άλλως δύσκολη για το κομμάτι του styling. Και κάπου εδώ τα πράγματα περιπλέκονται, όταν στην εξίσωση μπαίνει και η «εκδρομή στο χωριό».

Οι περισσότερες οικογένειες συνηθίζουν να αφήνουν την πόλη και να κάνουν μία σύντομη εκδρομή στη φύση, στο χωριό, είτε αυτή είναι η ιδιαίτερη πατρίδα τους είτε όχι. Γενικά η Μεγάλη Εβδομάδα και η Ανάσταση είναι ταυτισμένα στο μυαλό μας με το τοπίο της ελληνικής επαρχίας, οπότε ήδη από σήμερα Μεγάλη Δευτέρα είναι πολλοί αυτοί που ετοιμάζουν βαλίτσες. Το θέμα είναι ποια essentials είναι αυτά που θα πάρεις μαζί σου, γιατί από τη μία φυσικά και θέλεις να είσαι stylish το Πάσχα του 2024, από την άλλη όμως πρέπει να αποφασίσεις τα σύνολά που θα πάρεις μαζί σου στη βαλίτσα των ημερών. Τα παπούτσια είναι ένα από τα πιο σημαντικά items και φέτος μπορείς να βγάλεις όλες τις διακοπές του Πάσχα με ένα και μόνο σχέδιο.

Και αυτό είναι τα κόκκινα flats. Το κόκκινο είναι ένα από τα χρώματα που πρωταγωνιστούν στην παλέτα της άνοιξης του 2024, αντικαθιστώντας το ροζ και το φούξια, που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός, όμως, από ένα trending color της νέας σεζόν είναι και απόλυτα συνυφασμένο με τη γιορτή του Πάσχα. Τα flats από την άλλη είναι η κορυφαία τάση του 2024 στα παπούτσια και τα ενημερωμένα loafers και ballet flats είναι η καλύτερη επιλογή για τις ημέρες που έρχονται.

Πιάνουν ελάχιστο χώρο και είναι η καλύτερη επιλογή για να συνοδέψεις τα casual σύνολα με τζιν αλλά και τα outfits που έχεις ετοιμάσει για τα μυστήρια της Μεγάλης Εβδομάδας, ακόμα και της Ανάστασης.

