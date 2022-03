Έχω διαβάσει το βιβλίο Where the Wild Things Are εκατοντάδες φορές. Πάντα μου άρεσε το βιβλίο προσωπικά, και τα παιδιά μου το λατρεύουν επίσης, γι’ αυτό το ζητάμε πολύ στο σπίτι μας.

Και από όλες τις φορές που το έχουμε διαβάσει, κατάφερα να λύσω το “μυστήριο” του άγριου και ατίθασου παιδιού μου.

Και μαμά, θα σου πω κι εσένα τι να κάνεις.

Βρίσκονται σε ήσυχες γωνιές και σπρώχνουν το την πλαστελίνη μέσα στα μικροσκοπικά τους αυτοκινητάκια.

Ανεβαίνουν στον πάγκο της κουζίνας για να φτάσουν τα σοκολατάκια που σε είδαν να βγάζεις από εκεί πριν από πέντε μήνες.

Βρίσκουν το πιο ακριβό κραγιόν σου και βάφονται με αυτό.

Ρίχνουν το καινούριο σου σαμπουάν στην μπανιέρα για να «το καθαρίσουν».

Βρίσκουν το σφυρί σου και ένα καρφάκι και «διακοσμούν» το διάδρομο.

Κρεμιούνται από τις κουρτίνες σου στο σαλόνι «εξασκώντας» τα αντανακλαστικά σου.

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

Καταστρέφουν τα μολύβια των ματιών σου για να κάνουν τατουάζ ενώ κάνεις ντους.

Βγάζουν την πάνα τους στη μέση της νύχτας γιατί δεν τη θέλουν πια και βρέχουν το κρεβάτι. Έπειτα, εμφανίζονται στο κρεβάτι σου στις 2 τα ξημερώματα και σε επιπλήττουν για το μουσκεμένο παντελόνι τους.

Πάντα ψάχνουν (και βρίσκουν με επιτυχία) την υψηλότερη επιφάνεια για να πηδήξουν, τον πιο τρελό βράχο για να ισορροπήσουν, τη μεγαλύτερη λακκούβα για να βουτήξουν.

Μπαίνουν κρυφά στο ψυγείο για το κουτάκι της σαντιγί, ανακατεύουν την κατάψυξη για να βρουν το παγωτό και σκαλώνουν τα ράφια του ντουλαπιού για να ταΐσουν το χρυσόψαρο.

Προσπαθούν να κολυμπήσουν μέσα στην μπανιέρα ή να ρίξουν το νερό στο πάτωμα και έξω από αυτή, για να κάνουν «όλο το σπίτι μια πισίνα».

Κρύβουν το τηλεχειριστήριο σε μέρη που δεν θα φανταζόσασταν ποτέ ότι θα το βρείτε. Παίζουν με τα ακουστικά σας χωρίς να σας ρωτήσουν και μετά τα στέλνουν στο Τρίγωνο των Βερμούδων και τα εξαφανίζουν.

Ρίχνουν ολόκληρο το δοχείο με τη σκόνη σκόρδου, κανέλα και κουρκουμά σε μια κατσαρόλα με σαπούνι πιάτων και το ονομάζουν “βραδινό”.

Βγάζουν τις μπότες και τις κάλτσες τους ενώ είναι έξω στο χιόνι γιατί «ιδρώνουν τα πόδια τους». Σκίζουν τα ρούχα τους με την πρώτη ευκαιρία. Αυτά τα μικρά πλάσματα λατρεύουν να γυρνούν γυμνά.

Μουρμουρίζουν κατάρες όταν τα επιπλήττετε και τις χρησιμοποιούν κατά κάποιο τρόπο σωστά. (Δεν ξέρω από πού τις έμαθαν…)

Τραγουδούν δυνατά και ζητούν να βάλετε στο τέρμα τη μουσική.

Στοιβάζουν σκαμπό το ένα πάνω στο άλλο στη ντουλάπα του μπάνιου για να φτάσουν επιθέματα για το χτύπημα που δεν έχουν ακόμη αλλά που σίγουρα θα χρειαστούν όταν ο πύργος τους αυτός… πέσει.

Photo by Jen Theodore on Unsplash

Είναι αποφασιστικά και τολμηρά, πνευματώδη και ζωηρά. Είναι ενθουσιώδη και παθιασμένα, φλογερά και συγκεντρωμένα. Είναι ξεκαρδιστικά και διασκεδαστικά, ανησυχητικά και υπέροχα. Θα σου ανεβάσουν την πίεση και θα κάνουν την καρδιά σας να χτυπά με αγωνία.

Θα προσποιηθούν ότι δεν σας χρειάζονται, αλλά θα σας πλησιάσουν τη νύχτα.

Θα κρατούν το κεφάλι τους ψηλά, θα δείχνουν ατρόμητα αλλά θα σας αναζητήσουν τη στιγμή που το θάρρος τους εξασθενεί.

Κάνουν όμως τις καλύτερες αγκαλιές και δίνουν τα πιο γλυκά φιλιά.

Τα λένε νήπια. Και είναι άγρια. Ατίθασα.

Είναι γεμάτα ζωή και κέφι. Είναι δυνατά και ακατάστατα και συχνά καλύπτονται με φυστικοβούτυρο ή σοκολάτα ή ψίχουλα. Θα σας πουν πού να πάτε και τι να κάνετε όσο έχουν την πιπίλα τους στο στόμα και σέρνουν το αρκουδάκι τους κοντά τους. Η αγκαλιά τους είναι τόσο δυνατή που δεν ξέρεις αν θέλουν να σε σκοτώσουν ή απλά να σου δείξουν ότι σε αγαπούν.

Τους αρέσουν τα δύσκολα.

Θα μεγαλώσουν για να γίνουν ισχυροί ηγέτες και επιτυχημένοι CEO. Θα είναι δημιουργικοί καλλιτέχνες και δυναμικοί ερμηνευτές. Θα είναι καινοτόμοι επιχειρηματίες και εφευρέτες επίλυσης προβλημάτων. Είναι ξεχωριστοί. Κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, αδιαφορώντας για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Χαράζουν τη δική τους θέση σε αυτόν τον κόσμο. Βαδίζουν στο ρυθμό του δικού τους τύμπανου. Έχουν μέσα τους ένα φως που λάμπει και είναι πιο φωτεινό από το οποιοδήποτε αστέρι.

Μαμά, αν το μωρό σου βρίσκεται σε αυτή τη φάση, μη φοβάσαι! (Λοιπόν, ίσως να πρέπει φοβάσαι λίγο *λίγο*). Η ζωή μαζί τους δεν θα είναι ποτέ βαρετή.

πηγή: mother.ly

πηγή:https://www.mothersblog.gr/paidi/psyxologia/story/128783/odi-se-ola-osa-kanoyn-ta-atithasa-zoira-nipia