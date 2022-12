Όποιον hair expert κι αν ρωτήσεις θα σου πει πως το λαδάκι μαλλιών είναι απαραίτητο στη ρουτίνα περιποίησής σου. Κι αυτό, γιατί έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Κάνει την τρίχα να λάμπει και να έχει glossy εφέ, την προστατεύει από τη θερμότητα σε περίπτωση που χρησιμοποιείς εργαλεία hairstyling, ενώ χαρίζει και βαθιά ενυδάτωση και θρέψη. Το argan oil, μάλιστα, βοηθάει και στην τριχόπτωση.

Σίγουρα, ωστόσο, έχεις μάθει και συνηθίσει να χρησιμοποιείς το λαδάκι μαλλιών μόνο στις άκρες. Έτσι έχεις διαβάσει και ακούσει, ίσως αυτό να σου έχει πει και ο δικός σου κομμωτής. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό, όμως! Λαδάκι πρέπει να χρησιμοποιείς και στο τριχωτό της κεφαλής.

Οι ειδικοί συνιστούν να απλώνεις μερικές σταγόνες ελαίου μαλλιών και στο τριχωτό της κεφαλής και με τα δάχτυλά σου να κάνεις μασάζ. Το μασάζ αυτό βοηθά στην τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη των μαλλιών. Βοηθά, επίσης, στη δική σου χαλάρωση.

Το σημαντικό, ωστόσο, για να δεις αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιήσεις το λαδάκι σωστά στο τριχωτό της κεφαλής. Τι σημαίνει σωστά; Θα πρέπει να είσαι φρεσκολουσμένη ώστε το κεφάλι σου να είναι καθαρό και τα θρεπτικά συστατικά του ελαίου να μπορούν να απορροφηθούν καλά. Μόνο τότε θα επωφεληθείς πραγματικά από αυτό το hair treatment.

Σε αυτό το σημείο θέλω την προσοχή σου! Δεν πρέπει να το παρακάνεις με την ποσότητα του ελαίου, γιατί μετά θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα πρέπει, λοιπόν, να είσαι πολύ προσεκτική και να χρησιμοποιείς ελάχιστες σταγόνες λαδιού στο τριχωτό της κεφαλής, για να μη φτάσεις στο άλλο άκρο και δημιουργήσεις λιπαρότητα.