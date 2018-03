Ο Βολιώτης Σταμάτης Παπαδήμος μεταξύ 54 εικαστικών για να κάνει «εικόνα» τη σειρά The Walking Dead -Το έργο

Ο Βολιώτης Σταμάτης Παπαδήμος επιλέχθηκε μεταξύ 54 εικαστικών για να κάνει «εικόνα» τους 8 κύκλους της σειράς The Walking Dead που έχουν ήδη προβληθεί… «Τόλμησε – Βίωσε – Επιβίωσε» ήταν το μότο της «πρόκλησης».

The Fight Of The Eight

Μικτή τεχνική

Λέξεις κλειδιά:

Fight (μάχη): με το αναπάντεχο, με το απρόβλεπτο, με το καινούργιο. Μάχη για επιβίωση, για την προστασία του συνόλου, μάχη για επιβολή ιδεών, στρατηγικής κλπ…

Fight for: μάχομαι για κάτι – υπερασπίζομαι

Eight (οκτώ): οι κύκλοι της σειράς Τhe Walking Dead

Έργο: Πρόκειται για τυπογραφική σύνθεση της λέξης-κλειδί «fight». Η «μάχη» διαρκείας των ηρώων της σειράς, που λαμβάνει χώρα στους «οκτώ» κύκλους της σειράς.

Επιπλέον: «διαβάζοντας» το ζωγραφικό έργο, χάριν της ομοιότητας των λέξεων FIGHT και EIGHT, έρχεται στο προσκήνιο και «διαβάζεται» εξίσου η λέξη EIGHT.

Εικόνα: Η σύνθεση (όλοι μαζί – μία ομάδα – ενωμένοι) των 5 γραμμάτων που αποτελούν τη λέξη FIGHT οδηγούν σε «έκρηξη», δημιουργούν δηλαδή αποτέλεσμα.

Εικόνα: Η σύνθεση των γραμμάτων λειτουργεί ως «στόχος» και στο «μάτι» του «στόχου» βρίσκεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Εικόνα: Η σύνθεση «ανοίγει» δρόμους που φτάνουν στο κέντρο της εικόνας.

Εικόνα: Σύνθεση άσπρη και μαύρη. Αναφορά στη διαχρονική μάχη μεταξύ του «καλού» και του «κακού».

Εικόνα: το έργο «διαβάζεται» από οποιαδήποτε πλευρά κι αν το δούμε. Αναφορά στη σειρά που «διαβάζεται» σαν ταινία θρίλερ, ή μυστηρίου, ή φαντασίας, ή δραματική, ή κοινωνική, ή συνδυασμός αυτών. Εκπέμπει πολλαπλά μηνύματα.

Εικόνα: οι διαστάσεις του έργου είναι πολλαπλάσια του «8».

