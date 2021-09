Νησιά απομακρυσμένα, απρόσιτα που ζουν έως τις μέρες μας τους… τρομακτικούς τους μύθους, πίσω από μια αχνή «κουρτίνα» που διαχωρίζει το παρόν με το μακρινό παρελθόν, στέκουν σχεδόν ξεχασμένα μέσα στον ατέρμονο χρόνο

Η εποχή των μεγάλων θαλασσοπόρων έχει αποτυπωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών -ειδικότερα- από τον κινηματογράφο- αλλά και μυθιστορήματα ή ακόμα και ιστορικές βιογραφίες σε όλες της τις εκφάνσεις. Από το αριστούργημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Η Φάλαινα» μέχρι τον εμβληματικό Άντονι Κουίν στην ταινία «The Old Man and the Sea», πραγματεύονται την εποχή των μεγάλων θαλασσοπόρων, οι οποίοι για μήνες, ακόμη και για χρόνια έβγαιναν στην ανοικτή θάλασσα, άλλοι κάνοντας εμπόριο, άλλοι για φαλαινοθηρία και άλλοι για να ανακαλύψουν νέους «κόσμους».

Ο πλανήτης μας τότε έμοιαζε ατελείωτος, περισσότερο επικίνδυνος και το κυριότερο… άγνωστος. Στην εποχή που διανύουμε όμως πολλά από τα μυστικά του κόσμου έχουν πλέον φανερωθεί και έχουν έρθει «δίπλα» στον πολιτισμό μέσω της τεχνολογίας αλλά και των social media.

Παρόλα αυτά, η μαγεία του μυστηρίου συνεχίζει να πλανάται πάνω από αρκετά ακόμα μέρη του σημερινού γνωστού μας κόσμου. Νησιά απομακρυσμένα, απρόσιτα που ζουν έως τις μέρες μας τους… τρομακτικούς τους μύθους, πίσω από μια αχνή «κουρτίνα» που διαχωρίζει το παρόν με το μακρινό παρελθόν, στέκουν σχεδόν ξεχασμένα μέσα στον ατέρμονο χρόνο. Πολλά από αυτά κρύβουν ακόμα κινδύνους. Οι καιρικές συνθήκες η «σκληρή» θάλασσα που τα περιβάλλει, ακόμα και οι αυτόχθονες πληθυσμοί τα καθιστούν μέχρι και σήμερα επικίνδυνα για τους κοινούς ταξιδιώτες.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο επικίνδυνα νησιά του κόσμου μας

Μπουβέ

Είναι ένα ακατοίκητο υποανταρκτικό ηφαιστειογενές νησί στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Έχει έκταση 58,5 χλμ², 93% της οποίας καλύπτεται από παγετώνες που φράζουν τις νότιες και ανατολικές ακτές του. Δεν διαθέτει λιμάνια, εκτός από παραθαλάσσια αγκυροβόλια, και έτσι δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Οι παγετώνες σχηματίζουν ένα παχύ στρώμα πάγου που καταλήγει με απότομες πλευρές στη θάλασσα ή στις μαύρες παραλίες της ηφαιστειακής άμμου.

Βόρειο Σέντινελ

Το Βόρειο Σέντινελ στην Ινδία δεν είναι τελείως αποκλεισμένο όπως τα υπόλοιπα νησιά στην λίστα αλλά είναι απλησίαστο λόγω μια ομάδας αυτοχθόνων πληθυσμών που ζουν στο νησί. Ο πληθυσμός τους εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 50 έως 400 άτομα και έχουν απορρίψει οποιαδήποτε επαφή με άλλους ανθρώπους. Είναι από τους τελευταίους ανθρώπους που παραμένουν σχεδόν ανέγγιχτοι από τον σύγχρονο πολιτισμό. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει την οποιαδήποτε επίσκεψη στο νησί σε μια προσπάθεια να τους προστατέψει καθώς κινδυνεύουν από τις ασθένειες του σύγχρονου κόσμου αφού δεν έχουν την κατάλληλη ανοσία.

Νήσοι Πιτκαιρν

Οι Νήσοι Πίτκαιρν είναι βρετανική εξαρτημένη περιοχή και βρίσκονται στον νότιο Ειρηνικό στο μέσο της απόστασης μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και του Περού. Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται κυρίως με την αλιεία, τον τουρισμό, την γεωργία, αλλά και με την πώληση συλλεκτικών γραμματοσήμων και νομισμάτων του νησιού. Θεωρείται ένα από τα πιο μυστήρια νησιά του κόσμου.

Νησί του Πάσχα

Το Νησί του Πάσχα ή αλλιώς Ράπα Νούι, είναι νησί της Πολυνησίας που βρίσκεται στον Ειρηνικό ωκεανό και είναι επαρχία της Χιλής. Έχει πληθυσμό περίπου 7.750 κατοίκους και θεωρείται το πλέον απομονωμένο νησί στον κόσμο. Το νησί παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, εξαιτίας της ύπαρξης των μνημειακών διαστάσεων λαξευμένων μορφών, των ταφικών της μνημείων, κτηρίων και μνημείων που αποδίδονται σε γηγενείς αρχαιότερων εποχών. Το 1995 η UNESCO χαρακτήρισε την περιοχή (Εθνικό Πάρκο Ράπα Νούι) ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, κοντά στην οποία βρίσκεται και η τοποθεσία του Άχου Τονγκαρίκι με την μεγαλύτερη συγκέντρωση Μοάι στο νησί.

Queimada Grande

Το νησί βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας και συγκεκριμένα του Sao Paolo και από πολλούς αποκαλείται ”Νησί των Φιδιών”. Ο λόγος για την ονομασία του αυτή, είναι ότι αποτελεί σπίτι για ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια του κόσμου, του Golden Lancehead Viper (χρυσός βόθρακας). Σχεδόν κανείς δεν επισκέπτεται το νησί, εκτός από μερικούς επιστήμονες, στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική άδεια για τη μελέτη των φιδιών, μία φορά το χρόνο.

Αρχιπέλαγος Κεργκελέν

Το Αρχιπέλαγος Κεργκελέν ή Νήσοι Κεργκελέν που είναι επίσης γνωστό και ως Νήσος της ερήμωσης / απόγνωσης (Desolation Island), είναι μια ομάδα νησιών στον νότιο Ινδικό Ωκεανό. Είναι έδαφος της Γαλλίας. Το κύριο νησί, ή Μεγάλη Γη (Grande Terre), έχει έκταση 6.675 χμ² και είναι περικυκλωμένο από άλλα 300 μικρότερα νησιά και νησίδες, που σχηματίζουν ένα αρχιπέλαγος με έκταση 7.215 χμ². Το κλίμα είναι τραχύ και ψυχρό αλλά όχι σφοδρά παγωμένο καθ′ όλη την χρονιά – μοιάζει με αυτό των εξωτερικών Αλεούτιων Νήσων της Αλάσκας – με συχνούς δυνατούς ανέμους, και ενώ οι γύρω θάλασσες είναι γενικά άγριες, παραμένουν ελεύθερες πάγου όλο τον χρόνο. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η Γαλλία διατηρεί μόνιμη ομάδα περίπου 45-100 στρατιωτών, επιστημόνων, μηχανικών και άλλων επαγγελματιών σε αυτά τα νησιά. Ο μόνος τρόπος να φτάσεις εκεί είναι με το πλοίο.

Τριστάν Ντα Κούνια

Το Τριστάν ντα Κούνια είναι μια συστάδα από απομονωμένα νησιά στον νότιο Ατλαντικό ωκεανό, 2.816 χλμ. από τη Νότια Αφρική και 3.360 χλμ. από τη Νότια Αμερική. Είναι το πιο απομονωμένο αρχιπέλαγος στον κόσμο. Τα νησιά αρχικά κατοικούνταν από μια Βρετανική στρατιωτική φρουρά, και σταδιακά αναπτύχθηκε ένας πολιτικός πληθυσμός. Οι φαλαινοθήρες χρησιμοποιούσαν επίσης το νησί ως βάση για τις επιχειρήσεις τους στον νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Η απομονωμένη τοποθεσία των νησιών κάνει δύσκολη την μετακίνηση στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο, και τα νησιά μπορεί να προσεγγιστούν μόνο με πλοίο.

