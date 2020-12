Ένας Τρικαλινός ο Στέφανος Ζαούτσος από την Καλαμπάκα αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη του DEAL το γνωστό τηλεπαιχνίδι του ALPHA και κατάφερε να κερδίσει 40.000 ευρώ.

Συμμετέχοντας στο παιχνίδι αρκετές εβδομάδες έπαιξε και κέρδισε. Μάλιστα τα έπαιξε όλα φτάνοντας να του έχουν μείνει μόνο δύο κουτιά. Το ένα με 5 ευρώ και το άλλο με 40.000 ευρώ. Τελικά, ενώ όλοι περίμεναν να σταματήσει εκείνος επέλεξε να παίξει και τελικά οι 40.000 ήταν στο κουτί του.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κέρδισε τη μέρα των γεννεθλίων του.

Ο ίδιος σχολίασε στη σελίδα του στο fb αρκετές ώρες πριν την προβολή του επεισοδίου:

Το υπέροχο ταξίδι στον μαγικό κόσμο του DEAL τελειώνει σήμερα…το παρεάκι φανταστικό…η διαδρομή υπέροχη…ο προορισμός δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος…ο καφές απλά τέλειος…

Το DEAL δεν είναι άλλο ένα ακόμη τηλεπαιχνίδι…δεν είναι καν ένα παιχνίδι…

Είναι ένα Matrix που για να το ζήσεις πρέπει να μπεις μέσα του, να το κάνεις δικό σου , να γίνεις εσύ το DEAL…

Πάρτε λοιπόν το “χαπακι” (κάντε την αίτηση συμμετοχής) και ζήστε την αγωνία, την ένταση, την αδρεναλίνη, και απολαύστε το… Enter the DEAL… Feel the DEAL…Be the DEAL…Enjoy the DEAL…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον διευθυντή παραγωγής Άγγελο Καργοπουλο, στον τραπεζίτη της καρδιάς μας (Τραπεζίτης Deal το μικρό trollαρισμα αναφέρεται στον θεσμό και όχι στον άνθρωπο πίσω από αυτόν), στον τεράστιο Παύλο Μάνεση ( πως μας αντέχεις όλους εμάς ρε φίλε…), στον εκπληκτικό αρχισυντάκτη ☘️☘️☘️ Andreas Tzifas ☘️☘️☘️ στον Χάρη Αναγνωστόπουλο ( τελικά τον έμαθα ), στην απλά υπέροχη Maria Blana (δεν έχω λόγια), στη φοβερή τύπισσα Δήμητρα Λυκούδη, στους Κώστα Χαρδαλουπα, Γιώργο Κουσουλη (τι τραβάτε και εσείς) ,στον Γιάννη Μαυρίδη (χρωστάς καφέ), στον Axl Bozikis (σεμνααα), στον Plastiras Antonovardakis (ξυρίσου λέμε) στην υπόλοιπη ομάδα παραγωγής του DEAL και φυσικά στον ένα και μοναδικό Christos Ferentinos .

ΥΓ. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι, του φευγατου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, κάλιο γαϊδουροδενε παρά γαϊδορογυρευε μπλα μπλα μπλα…

ΥΓ.2. Τραπεζιτη το νου σου μην χαλαρώνεις…είπαμε δεν σε ψάχνουμε , σε ξέρουμε…

ΥΓ.3. Sorry για το <<σεντόνι>>..