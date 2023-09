Ο σωστός τρόπος να κόψετε τα φρούτα και τα λαχανικά

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι απαραίτητα σε μία ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και άλλα συστατικά που είναι σημαντικά για την υγεία του οργανισμού.

Έχουν υψηλή διατροφική αξία

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Έχουν πληθώρα βιταμινών, μετάλλων και η κατανάλωσή τους ενισχύει την υγεία του οργανισμού και το ανοσοποιητικό σύστημα. Για τα παιδιά, η επαρκής πρόσληψη σε βιταμίνες και μέταλλα είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξή τους και εισάγονται στη διατροφή τους περίπου τον έκτο μήνα όταν ξεκινούν και τις στερεές τροφές.

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές για την υγεία του εντέρου και γενικά του πεπτικού συστήματος. Η επαρκής κατανάλωσή τους προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα, ενώ παράλληλα οι φυτικές ίνες προκαλούν κορεσμό με αποτέλεσμα να μειώνουν το αίσθημα της πείνας.

Συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού

Σκεφτείτε πόσα καλοκαιρινά φρούτα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Το καρπούζι για παράδειγμα αποτελείται κατά 98% από νερό και η κατανάλωσή του σίγουρα ενισχύει την ενυδάτωση του οργανισμού τώρα το καλοκαίρι.

Πατάτες, καρπούζι, ρόδι, κρεμμύδια, ακτινίδια πιπεριές. Φρούτα και λαχανικά που τρώμε σκέτα ή τα χρησιμοποιούμε σε πληθώρα συνταγών για σνακ και φαγητά. Κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα μπελαλίδικα όπως για παράδειγμα, το κρεμμύδι. Σε κάποιους το κόψιμο του κρεμμυδιού φαίνεται κάτι χρονοβόρο και δύσκολο, ειδικά όταν η συνταγή το απαιτεί ψιλοκομμένο. Και σε αυτήν την περίπτωση βέβαια θέλει κόπο, αλλά τον κατάλληλο τρόπο.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς να ψιλοκόψετε το κρεμμύδι εύκολα και γρήγορα και εδώ να θυμηθείτε το άρθρο μας για το πώς θα καθαρίσετε το κρεμμύδι χωρίς να δακρύσετε.