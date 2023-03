Ο Σι Τζινπίνγκ έφτασε στο αεροδρόμιο Vnukovo της Μόσχας. «Η Κίνα και η Ρωσία είναι καλοί γείτονες και αξιόπιστοι εταίροι» είπε κατά την άφιξή του σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Η επίσκεψη στη Ρωσία θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη των ρωσο-κινεζικών σχέσεων και της στρατηγικής συνεργασίας πρόσθεσε. Έχει προγραμματιστεί να γευματίσει με τον Ρώσο πρόεδρο πριν από μια άτυπη κατ’ ιδίαν συνάντηση σήμερα το απόγευμα (20/3).

Οι επίσημες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες έχουν προγραμματιστεί για αύριο. Είναι η πρώτη επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της Κίνας στη Ρωσία από τότε που τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία πριν απο έναν και πλέον χρόνο.

Σε συνέντευξη Τύπου, που συγκλήθηκε καθώς ο Σι Τζινπίνγκ πήγαινε στη Ρωσία, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γουμπίν ρωτήθηκε σχετικά με τις αναφορές οτι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία κινεζικά πυρομαχικά.

Putin Xi Jinping Meet LIVE | Chinese President Xi Jinping To Meet Putin In Moscow | Xi Putin Meet

Putin Xi Jinping Meet LIVE | Chinese President Xi Jinping To Meet Putin In Moscow | Xi Putin Meet

Βρήκε την ευκαιρία να υπενθυμίσει στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ, όχι η Κίνα, προμήθευαν όπλα στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία. «Η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να σταματήσει να τροφοδοτεί τις φωτιές και να ανάβει τις φλόγες… και να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για μια πολιτική λύση στην κρίση στην Ουκρανία και όχι το αντίστροφο», είπε.

Υπάρχουν ανησυχίες από ορισμένους παγκόσμιους ηγέτες ότι η Κίνα θα προμηθεύσει όπλα στη Ρωσία μετά από μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια» που συμφωνήθηκε από τις δύο χώρες λίγο πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στην Ουκρανία. Η Κίνα αρνήθηκε οποιοδήποτε σχέδιο αποστολής όπλων και επέκρινε τη Δύση για τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία. Ο Γουάνγκ είπε επίσης ότι η επίσκεψη του Σι ήταν ένα «ταξίδι για φιλία, συνεργασία και ειρήνη»

Το ταξίδι πραγματοποιείται ημέρες αφότου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο Πούτιν για φερόμενο έγκλημα πολέμου. Το Πεκίνο το περιέγραψε ως ένα ταξίδι «για τη φιλία και την ειρήνη», με τη Ρωσία να λέει ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν μια «συνολική εταιρική σχέση και στρατηγική συνεργασία».