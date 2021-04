Απ’ ό,τι φαίνεται, η τροφή δεν είναι μόνο κάτι που καταναλώνουμε, αλλά επίσης καθορίζει και την ταυτότητά μας και μας ενώνει με το σώμα μας, την κοινωνία στην οποία ζούμε και, κατ’ επέκταση, με όλο τον κόσμο.

Η τροφή έγινε εμπορεύσιμο αγαθό στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές συναλλαγές και το άτομο έχασε τον έλεγχο της παραγωγής και της διαθεσιμότητάς της.

Ο άνθρωπος πλέον δεν τρώει για να ζήσει, αλλά ζει τρώγοντας για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τις βιολογικές ανάγκες του σώματος.

Τα επίπεδα υγείας εξαρτώνται από τα επίπεδα της κυτταρικής λειτουργίας και από την ικανότητα των κυττάρων να διαχειρίζονται τη ροή της ζωτικής ενέργειας σωστά και ισορροπημένα.

Οι σύγχρονες κοινωνίες, στην προσπάθειά τους να θρέψουν μεγάλους πληθυσμούς με μικρό κόστος, έχουν συνάψει την ύστατη συμφωνία του Φάουστ. Μεγάλη ποσότητα, αλλά χωρίς ποιότητα και με αντάλλαγμα ψυχοπάθειες, καρδιοπάθειες, διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο και πρόωρη βιολογική γήρανση και θάνατο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Ο Γιώργος Μηνούδης είναι κλινικός ορθομοριακός διατροφολόγος, απόφοιτος του διεθνούς φήμης Institute for Optimum Nutrition (Ινστιτούτο Ιδανικής Διατροφής) του Λονδίνου, του οποίου πάτρωνας επί σειρά ετών διετέλεσε και ο δύο φορές νομπελίστας και πατέρας της σύγχρονης βιοχημείας και γενετικής βιολογίας Linus Pauling, τον οποίο πολλοί θεωρούν ως τον άνθρωπο που πραγματικά ανακάλυψε τη δομή του DNA. Ο Γιώργος Μηνούδης έχει Master of Science in Complementary Medicine από το Πανεπιστήμιο του Westminster.

Είναι μέλος του British Complementary Medical Association (Βρετανικός Σύλλογος Συμπληρωματικής Ιατρικής), του Διοικητικού Συμβουλίου του British Association of Nutritional Therapists (Βρετανικός Σύλλογος Διατροφολόγων Θεραπευτών), της International Society for Orthomolecular Medicine (Διεθνής Εταιρεία Ορθομοριακής Ιατρικής) και της Royal Society of Medicine (Βασιλική Εταιρεία Ιατρικής) της Μεγάλης Βρετανίας.

Έχει συμμετάσχει σε δύο κλινικές έρευνες με θέματα «Διατροφή και Άσθμα» και «Άγχος και Διατροφή». Συμμετέχει τακτικά σε διεθνή σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες σε Ελλάδα και Κύπρο ως κύριος ομιλητής. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει ομιλίες σε πολλούς δήμους. Έχει δώσει συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικές εφημερίδες, σε περιοδικά και στο διαδίκτυο. Ο Γιώργος Μηνούδης τιμήθηκε με το Απολλώνειο Βραβείο 2018 για τη συνολική προσφορά του στην επιστήμη και στον άνθρωπο.

Είναι ιδρυτής της Ορθομοριακής Διατροφής και ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Ο.Δ.Ι.), σκοπός της οποίας είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και η κλινική εφαρμογή της επιστήμης αυτής.

Ο Γιώργος Μηνούδης, έχοντας κάνει τη βασική διαπίστωση ότι όλες οι παθήσεις έχουν κοινό αίτιο, που είναι οι κυτταρικές δυσλειτουργίες, έπειτα από εμπειρία πολλών ετών με χιλιάδες άτομα και βασισμένος στις έρευνες του Linus Pauling, του οποίου υπήρξε μαθητής, ανέπτυξε την πρωτοποριακή επιστήμη της Ορθομοριακής Διατροφής, η οποία στοχεύει στην επιστημονική θρέψη, αποτοξίνωση και ανανέωση των κυττάρων του οργανισμού με τα σωστά – ορθά – μόρια, δηλαδή τα χημικά και ενεργειακά στοιχεία που χρειάζονται τα κύτταρα για να λειτουργούν σωστά. Αυτά τα ορθομοριακά στοιχεία, είτε είναι χημικά υλικά, είτε άυλα, ονομάζονται συλλογικά Συχνότητες Ενεργειακών Πληροφοριών (ΣΕΠ). Σύμφωνα με τις ανακαλύψεις της κβαντικής φυσικής, αλλά και τη θεωρία της σχετικότητας, τα πάντα είναι ενέργεια, η οποία δονείται σε διάφορες συχνότητες. Η σωστή αναπνοή, ενυδάτωση και διατροφή, η άσκηση, οι σκέψεις και τα συναισθήματα, τα χρώματα, η μουσική, τα αρώματα, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά και άλλες μέχρι τώρα μη ανιχνεύσιμες ενεργειακές δυνάμεις δεν είναι τίποτε άλλο από ΣΕΠ, οι οποίες καταλήγουν στα κύτταρα και είτε προάγουν την ανανέωση και τη σωστή λειτουργία τους είτε τα φθείρουν.

Η Ορθομοριακή Διατροφή έχει εκπληκτικά προληπτικά και θεραπευτικά αποτελέσματα, διότι περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και αναβαθμίζει την ψυχοσωματική υγεία του ατόμου μέσω της σωστής Νοοτροπίας, Διατροφής και Τρόπου ζωής. Αποτελεί το θεμέλιο, τη βάση και την απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση που στοχεύει να έχει μόνιμα αποτελέσματα χωρίς υποτροπές. Δίνει έμφαση στην αρμονική συνύπαρξη νου, ψυχής και σώματος, σύμφωνα με την ιπποκράτειο ιατρική και τις θεραπευτικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στα Ασκληπιεία της Αρχαίας Ελλάδας. Αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια αυτών των μεθόδων και πρακτικών, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και ανακαλύψεις. Έτσι, είναι η μοναδική πραγματικά ολιστική ιατρική, που ασχολείται με όλες τις διαστάσεις του ανθρώπου, με το πώς αυτές αλληλοεπηρεάζονται και το πώς τις επηρεάζει το περιβάλλον – δηλαδή η επιγενετική, η οποία καθορίζει εάν και πώς θα εκφραστεί η γενετική προδιάθεση, η κληρονομικότητα – προσφέροντας λύσεις σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο Γιώργος Μηνούδης είναι συγγραφέας 6 βιβλίων.