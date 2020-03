Νύφη με flat παπούτσια: 5+1 λόγοι να το τολμήσεις!!

Αγαπημένες μας νυφούλες,

Ξανά κοντά σας για να σας βοηθήσουμε με ένα θέμα που σίγουρα θα έχει προβληματίσει τις περισσότερες από εσάς: “τι παπούτσι να φορέσω τη μέρα του γάμου μου;; ψηλοτάκουνο ή flat;;”. Σίγουρα οι πιο πολλές νύφες σκέφτονται να φορέσουν τακούνια την ημέρα του γάμου τους…επειδή έτσι είθισται, αλλά γιατί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία αν τα τακούνια δεν αποτελούν γενικά κομμάτι της ζωής σου και της γκαρνταρόμπας σου;

Εμείς σου έχουμε 6 λόγους για να φορέσεις τα αγαπημένα σου flat παπούτσια και την ημέρα του γάμου σου!!

No 1. Το μήκος του νυφικού

Κομψή & άνετη με μπαλαρίνες που κάνουν τη διαφορά!

via Louboutin.com

Πάντα το κόντεμα του νυφικού γίνεται με βάση το παπούτσι που θα φοράς στην τελετή. Το ιδανικό μήκος με βάση τους ειδικούς, είναι αυτό που θα το περπατάς άνετα χωρίς να φαίνεται όμως το παπούτσι σου. Οπότε ποιος ο λόγος να μη φορέσεις από την αρχή τα υπέροχα flat παπούτσια σου και να μην είσαι άνετη τόσο στην τελετή όσο και στο πάρτυ; Σε βεβαιώνουμε ότι σίγουρα θα σε εκνευρίσει να πατάς το νυφικό σου αν φοράς ψηλοτάκουνα στο μυστήριο και στη δεξίωση flat!

No 2. Η νύφη που δεν παιρνάει καθόλου καλά

Και επιτέλους ήρθε η μέρα του γάμου σου, μια πραγματικά γεμάτη μέρα, με αρκετό κόσμο τριγύρω σου, πριν και μετά το μυστήριο. Δύσκολα προλαβαίνεις ακόμη και να φας καλά καλά…οπότε το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι πρησμένα, γεμάτα φουσκάλες πόδια και μια νύφη που με δυσκολία μπορεί να περπατήσει… Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τα flats σου θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη!!

Κατερίνα & Νίκος (ALL STAR CONVERSE WEDDING)

Caption: @zproject

Νυφικό: Pink Cloud sur mesure

No 3. Κάνε τη διαφορά

Νυφικό Boston από Herm’s Bridal (θα το βρείτε στη συλλογή Grandeur Pink Cloud)

via Instagram

Σπάσε τους κανόνες, γίνε η εναλλακτική νύφη που όλοι θα λατρέψουν για την άνεσή της. Πειραματίσου με το νυφικό που διάλεξες και συνδύασε το με ένα ζευγάρι all star λευκά ή σε χρώμα ή stan smith. Αν είσαι DIY τύπος μπορείς να τα διακοσμήσεις με χρωματιστές κορδέλες, πέρλες ή swarovski. Διαφορετικά, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες sneakers σου δίνουν τη δυνατότητα (online παραγγελία) να δημιουργήσεις το σχέδιο που σου αρέσει! Ακόμη το σκέφτεσαι;

Extra Tip: Για ακόμη πιο ροκ διάθεση συνδύασε τα sneakers σου με δερμάτινο ή τζιν μπουφάν!

No 4. Παιχνιδιάρικη διάθεση

Βγάλε την girly πλευρά που κρύβεις μέσα σου. Σίγουρα οι περισσότερες νύφες επιλέγουν να φορέσουν στο γάμο τους nude γόβες, πέδιλα με στρας ή κάτι αντίστοιχο. Αλλά σίγουρα πόσο πιο άνετη θα ένιωθες με ένα ζευγάρι σανδάλια;! Τα οποία μπορούν να διακοσμηθούν με χάντρες, πέρλες ή βαμβακερή boho δαντέλα. Όπως έκανε για παράδειγμα η νύφη μας Άννα, με τα χειροποίητα πανέμορφα σανδάλια της που ταίριαξαν άψογα με το νυφικό που δημιουργήσαμε για την ίδια! Τόλμησε και παίξε με διάφορα υλικά…σίγουρα θα ακούσεις τα καλύτερα λόγια. Plus, τα παπούτσια σου θα είναι μοναδικά!!

Δημήτρης & Άννα

Caption: @Panagiotis Karousos

Νυφικό: Pink Cloud Sur Mesure Collection

Caption: @Panagiotis Karousos

No 5. Θα τα ξαναφορέσεις

Crochet Lace Converse Shoes

Via Pinterest

Επιλέγεις ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα πέδιλα για το γάμο σου, με την ελπίδα ότι θα τα ξαναφορέσεις ίσως σε κάποιον άλλο γάμο ως καλεσμένη ή σε κάποια βάπτιση. Ναι, ίσως να υπάρξει αυτή η πιθανότητα, αλλά πόσο συχνά μπορεί να συμβεί αυτό;! Ενώ επενδύοντας σε ένα χαμηλό παπούτσι όπως sneaker, σανδάλι, μπαλαρίνα ή εσπαντρίγια ένα είναι σίγουρο…ότι θα χορεύεις μέχρι το πρωί και θα αποτελέσουν σίγουρα κομμάτι της καθημερινότητάς σου (μαζί με μια ωραία ανάμνηση).

No 6. Τέρμα το άγχος του νυφικού

Το μόνιμο άγχος που έχουν αν όχι όλες, οι περισσότερες νύφες… ” Τι γίνεται κι αν πατήσω το νυφικό με το τακούνι και σκιστεί;;; “. Επιλέγοντας να φορέσεις flat παπούτσια, δεν έχεις να αγχώνεσαι για τίποτα τέτοιο. Γιατί το ίσιο παπούτσι δε μπορεί να καταστρέψει σε τέτοιο σημείο το νυφικό σου. Επίσης, ακόμη κι αν δεν έχεις πάρει το flat παπούτσι σου στην πρόβα νυφικού δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κόντεμα μπορεί να γίνει και χωρίς αυτό. Οπότε ένα άγχος λιγότερο!

Αυτά από εμάς! Ελπίζουμε να βοηθήσαμε…

Via Pinterest

Η μέρα άλλωστε είναι δική σου ό,τι παπούτσι κι αν επιλέξεις…σίγουρα όμως μη ξεχάσεις το χαμόγελό σου!!!

See you soon

Pink Cloud Girls

