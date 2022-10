Η πρώην σύζυγος ενός ζάμπλουτου σείχη του Ντουμπάι ζητά βοήθεια από τον ΟΗΕ στη μάχη για την επιμέλεια των παιδιών της. Σε βίντεο που έχει στην κατοχή του το BBC η Ζεϊνάμπ Τζαβαντλί καταγγέλλει ότι είναι όμηροι στο ίδιο τους το σπίτι. Οι δικηγόροι της πρώην συζύγου του ισχυρού άνδρα Ντουμπάι υπέβαλαν αίτημα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ζητώντας του να παρέμβει στις αρχές των ΗΑΕ για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ίδιας και των παιδιών της.

Το αίτημα ισχυρίζεται ότι η κα Τζαβαντλί αντιμετώπισε κακοποίηση, παρενόχληση και εκφοβισμό από τις αρχές κατά τη διάρκεια μιας σκληρής μάχης για την επιμέλεια με τον Σεΐχη Σαΐντ μπιν Μαχτούμ μπιν Ρασίντ Αλ Μαχτούμ. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι η κα Τζαβαντλί είναι ανίκανη μητέρα, κάτι που η ίδια αρνείται, σε ένα «σίριαλ» που αποκαλύπτει ρήγματα μέσα στην άρχουσα οικογένεια του Ντουμπάι.