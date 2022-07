Το Νησί των Ιωαννίνων είναι ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα νησιά λιμνών της Ευρώπης το οποίο βρίσκεται στην λίμνη των Ιωαννίνων (Παμβώτιδα).

Το λένε «Νήσος των Ιωαννίνων» ή «Νησάκι των Ιωαννίνων» ή «Νησί της λίμνης» και έχει περίπου 219 κατοίκους (απογραφή 2011), μία κοινότητα κυρίως ψαράδων. Το Νησάκι αποτελεί ένα από τα δύο κατοικημένα νησιά σε λίμνη στην Ελλάδα , το άλλο είναι ο Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών.

Το Νησί της Παμβώτιδας είναι γνωστό και ως νησί των Μανιατών, καθώς φέρεται πως οι πρώτοι κάτοικοι του Νησιού είχαν έρθει από τη Μάνη προς τα τέλη του 16ου αιώνα. Η πρώτη ονομασία που έδωσαν οι κάτοικοι από την Μάνη ήταν το όνομα Θηβέτο. Ο Ασλάν Πασάς ερχόμενος από τη Μάνη έφερε στα Γιάννενα σκλάβους Μανιάτες οι οποίοι ήξεραν να ψαρεύουν και οι οποίοι προέρχονταν από τα παράλια της Μάνης. Μένανε αρχικά στην απέναντι όχθη από το Νησί και άρχισαν να ψαρεύουν για να επιβιώσουν. Επειδή όμως τους λυμαίνονταν οι κλέφτες, τους παρακάλεσαν οι καλόγεροι των μονών να έρθουν στο Νησάκι να καθίσουν και να ψαρεύουν.

Η παρουσία των Μανιατών στο Νησί είχε σαν αποτέλεσμα τη συνεργασία με τους μοναχούς και βοηθούσαν τους μοναχούς στο φιλανθρωπικό έργο της εποχής που ήταν μεγάλο. Ο οικισμός του νησιού είναι και επίσημα ανακηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός καθώς είναι χτισμένος ακολουθώντας την παραδοσιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τις χαρακτηριστικές στέγες από σχιστόλιθο.Ο οικισμός βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού και αποτελείται από 110 περίπου σπίτια απέναντι από τον οικισμό Αμφιθέα. Ένας πευκόφυτος βράχος, που η έκτασή του δεν ξεπερνά τα 200 στρέμματα, με έναν παραδοσιακό ηπειρώτικο οικισμό, καμωμένο από πέτρα.

Στη λιλιπούτεια ενδοχώρα και στις ακτές του, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο σχεδόν, επτά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια σχηματίζουν μια μοναστική πολιτεία αιώνων, που είναι και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, μετά το Άγιον Ορός και τα Μετέωρα. Οι δύο βυζαντινές μονές, Φιλανθρωπινών και Στρατηγοπούλου, έχουν μεγάλη ιστορική και θρησκευτική αξία. Οι ομώνυμες αριστοκρατικές οικογένειες, που τις έκτισαν, εγκατέλειψαν την Πόλη μετά την άλωσή της από τους Σταυροφόρους το 1204 και κατέφυγαν στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. Πέτρινες, με ξύλινα, λεπτοσκαλισμένα τέμπλα και αγιογραφίες μοναδικής τέχνης, οι μονές αποτελούν εξαίσια δείγματα της ηπειρώτικης τέχνης, που έσμιγε την κρητική ζωγραφική παράδοση με δυτικές τεχνοτροπίες.

Το σημερινό μουσείο του Αλή Πασά στεγάζεται στα κελιά της μονής του Αγίου Παντελεήμονα, εκεί όπου υπήρξε και το τέλος του. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια οι τρύπες στο πάτωμα από τις σφαίρες που του έκοψαν το νήμα της ζωής. Θα έχετε ακόμα την ευκαιρία να δείτε τοπικές ενδυμασίες και έγγραφα της εποχής, όπως και πολλά από τα ιδιαίτερα αντικείμενα του Αλή Πασά.

Το Νησί των Ιωαννίνων φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα του. Τηγανητά βατράχια, χέλια, πέστροφες και κυπρίνοι προσελκύουν όσους λαχταρούν ξεχωριστές γεύσεις και γαστριμαργικές απολαύσεις. Μπορεί κανείς να το επισκεφθεί καθημερινά καθώς εκτελούνται δρομολόγια με καραβάκια από τον μώλο Ιωαννίνων κάθε μισή ώρα.

