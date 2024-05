Νικήτρια η Ελβετία στη φετινή Eurovision: Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι πήρε την 11η θέση

Marina Satti of Greece arrives for the flag parade before the Grand Final of the Eurovision Song Contest in Malmo, Sweden, Saturday, May 11, 2024. (AP Photo/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Παρά τις μεγάλες ελπίδες όλων μας, η Μαρίνα Σάττι δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό του ευρωπαΐκού διαγωνισμού τραγουδιού. Ο κώδικας (The Code) της Ελβετίας κέρδισε την Eurovision.