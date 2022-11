Στη θλίψη βυθίστηκε η αμερικανική μουσική βιομηχανία, έπειτα από την είδηση του θανάτου του 28χρονου ράπερ Takeoff, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από πυροβολισμούς στο Χιούστον.

Ο Takeoff έγινε γνωστός μέσα από τις επιτυχίες που έκανε με τους Quavo και Offset, στο συγκρότημα Migos, με τα τραγούδια του να μετρούν δισεκατομμύρια προβολές.