Νεκρός από κορονοϊό πασίγνωστος άνθρωπος του σινεμά (pics)

GALLERY 01 Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών άφησε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του διάσημου σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη νόσο covid-19. Ο Αμερικάνος κινηματογραφιστής γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα στις 14 Ιουνίου του 1942, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, όπου στα τέλη των 60s γνωρίστηκε με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.



Για τη δουλειά του ως διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες «Το Πορφυρό Χρώμα» (The Color Purple), «Η Αυτοκρατορία του Ήλιου» (Empire of the Sun), «E.T. ο Εξωγήινος», (E.T. The Extraterrestrial), «Avalon» και «Bugsy» ήταν πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας. Επίσης, κινηματογράφησε τη σεκάνς στην έρημο Γκόμπι για την ταινία «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (Close Encounters of the Third Kind) και δούλεψε για το » Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» (Indiana Jones and the Temple of Doom). Θεωρείτο ως μετρ των φώτων. ΑΡ



