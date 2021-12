Μια νέα σημαντική διάκριση απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, στo πλαίσιο των Mobile Excellence Awards 2022, του σημαντικότερου θεσμού επιβράβευσης της καινοτομίας και των υπηρεσιών στον χώρο του Mobile, που διοργανώθηκε από την BOUSSIAS, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου στο Sofitel Athens Airport.

Ειδικότερα, οι Νέα Οδός – Κεντρική Οδός από κοινού με το συνεργάτη τους, την εταιρία ATCOM, διακρίθηκαν με Bronze Award, στην κατηγορία «Improve Customer Service and Retention», για την εφαρμογή MyOdos, μέσω της οποίας κάθε οδηγός μπορεί να απολαύσει πλήθος χρηστικών υπηρεσιών έχοντας στο κινητό του, τον καλύτερο συνοδηγό!

Το MyOdos αποτελεί την 1η all-in-one εφαρμογή αυτοκινητοδρόμων για smartphone στην Ελλάδα, μέσω της οποίας κάθε πληροφορία που αφορά τη διαδρομή ή το ταξίδι, είναι διαθέσιμη εύκολα και γρήγορα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Με ένα απλό «κατέβασμα» της εφαρμογής που διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ, τόσο για android όσο και για iOS συσκευές, κάθε οδηγός έχει στη διάθεσή του:

-Μηχανισμό Υπολογισμού Βέλτιστης Διαδρομής και κόστους διοδίων για το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας

-Αναλυτικούς χάρτες με ενδιάμεσα σημεία ενδιαφέροντος για τους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζονται η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός

-Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών και τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης των Νέα Οδός – Κεντρική Οδός.

Επιπρόσθετα, οι συνδρομητές Fast Pass, μπορούν μέσω του κινητού τους να ανανεώσουν το λογαριασμό τους και να έχουν πλήρη έλεγχο του λογαριασμού τους, ενώ όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται μπορούν απλά και άμεσα να γίνουν συνδρομητές.

Η παραπάνω διάκριση αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη, ότι για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση κάθε οδηγού αποτελεί πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα, γιατί στόχος μας είναι να είμαστε ο καλύτερος δυνατός συνοδηγός.