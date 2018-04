Νέα δωρεάν σεμινάρια ψηφιακών δεξιοτήτων από τον Δ. Τρικκαίων-Από το Tech Talent School, σε 3 διαφορετικά πεδία γνώσης

Νέο, δωρεάν πρόγραμμα σεμιναρίων για ψηφιακές δεξιότητες, υλοποιείται στα Τρίκαλα με τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων. Πρόκειται για το πρόγραμμα από το Tech Talent School, με μαθήματα που έχουν στόχο να φέρουν περισσότερους νέους και νέες πιο κοντά στο ψηφιακό μέλλον της εργασίας. Από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018: στη Βέροια και τα Τρίκαλα.Τα μαθήματα στα Τρίκαλα πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων και είναι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Socialinnov, με την υποστήριξη της Microsoft και του Found.ation, μέσω του προγράμματος YouthSpark, με σκοπό τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, αλλά και το Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. που στηρίζει και χρηματοδοτεί ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο.

Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν, παραδίδονται από καθηγητές με εμπειρία στην αγορά εργασίας και απευθύνονται σε μαθητές, νέους και ανέργους (από 16 ετών και άνω) που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με γνωστικά αντικείμενα όπως ο Προγραμματισμός, η Δημιουργία Ιστοσελίδων και η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

To «Tech Talent School» είναι μέρος του ευρύτερου «Tech Talent» προγράμματος της Socialinnov και από το 2017 υποστηρίζεται επισήμως από την Microsoft. Στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα και στην διασύνδεση επαγγελματιών με τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόγραμμα διδασκαλίας Τρικάλων

Οι εγγραφές για τα μαθήματα ξεκίνησαν με δωρεάν συμμετοχή!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά το Πρόγραμμα και να δηλώσουν συμμετοχή εδώ:

https://www.eventora.com/en/Organizer/tts

τσεκάροντας ότι το μάθημα είναι για τα Τρίκαλα.

Τα μαθήματα είναι:

WordPress: Introduction to Content Management

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να μάθει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να δημιουργήσουν με ευκολία αλλά και αποτελεσματικότητα περιεχόμενο, στην πλατφόρμα του WordPress, να οργανώσουν το σκελετό του site τους, να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Learn how to code by playing Minecraft

Πίσω από κάθε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές υπάρχει ένας κώδικας. Ο προγραμματισμός είναι παντού και είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερ-συνδεδεμένου κόσμου. Όταν κάποιος αποκτά βασικές γνώσεις προγραμματισμού, όχι μόνο διευρύνει τις δυνατότητες που του παρέχει η τεχνολογία αλλά και αρχίζει να σκέφτεται πιο μεθοδικά για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Introduction to Bootstrap

To Bootstrap είναι το πιο δημοφιλές HTML, CSS, and JS framework για την κατασκευή responsive, mobile first web projects. Κάνει το front-end development εύκολο και ευχάριστο χάρη στις ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες του. Δοκιμάστε γρήγορα τις ιδέες σας, δημιουργήστε ολόκληρη την εφαρμογή σας ή κατασκευάστε ένα web site.

Τα μαθήματα γίνονται στο:

Πρώην Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Τρικκαίων, Καλαμπάκας 28