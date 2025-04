Το παρατηρητήριο SPHEREx και ο αστερισμός του δορυφόρου PUNCH απογειώθηκαν την Τρίτη με πύραυλο SpaceX Falcon 9 από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Μετά από πολλαπλές καθυστερήσεις από τον Φεβρουάριο λόγω τεχνικών ελέγχων και καιρικών συνθηκών, το διαστημικό σκάφος πρόκειται τώρα να χαρτογραφήσει ολόκληρο τον ουράνιο ουρανό τέσσερις φορές μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, συλλέγοντας δεδομένα για εκατοντάδες εκατομμύρια γαλαξίες.

Το SPHEREx – συντομογραφία του Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer – θα δημιουργήσει έναν τρισδιάστατο χάρτη του ουρανού, αναλύοντας το φως από εκατοντάδες εκατομμύρια γαλαξίες. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να προσφέρουν πληροφορίες για το πώς εξελίχθηκε το σύμπαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη πριν από σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια.

Αξιωματούχοι της NASA λένε ότι η αποστολή θα μετρήσει τη μεγάλης κλίμακας κατανομή των γαλαξιών, βοηθώντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον κοσμικό πληθωρισμό -μια σύντομη περίοδο ταχείας διαστολής που διαμόρφωσε το πρώιμο σύμπαν. Το SPHEREx θα αναζητήσει επίσης πάγο νερού και άλλα μόρια που είναι κρίσιμα για τη ζωή μέσα στον Γαλαξία μας.

«Ερωτήματα όπως «Πώς βρεθήκαμε εδώ;» και «Είμαστε μόνοι;» έχουν συναρπάσει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες», δήλωσε ο James Fanson, υπεύθυνος του προγράμματος SPHEREx. «Είναι αξιοσημείωτο ότι τώρα έχουμε τα εργαλεία για να αρχίσουμε να τα απαντάμε».

Το PUNCH έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο το στέμμα του Ήλιου επεκτείνεται στον ηλιακό άνεμο, μια συνεχή ροή φορτισμένων σωματιδίων που επηρεάζει τον διαστημικό καιρό. Με την παρακολούθηση αυτών των αλληλεπιδράσεων, οι επιστήμονες ελπίζουν να βελτιώσουν τις προβλέψεις των ηλιακών καταιγίδων, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τους δορυφόρους και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γη.

«Ο χώρος μεταξύ των πλανητών δεν είναι άδειος – είναι γεμάτος με ταραχώδη ηλιακό άνεμο», δήλωσε ο Craig DeForest, κύριος ερευνητής της αποστολής στο Southwest Research Institute.

«Το PUNCH θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς σχηματίζονται αυτοί οι άνεμοι και πώς δημιουργούν διαστημικό καιρό που μας επηρεάζει εδώ στη Γη».

Και οι δύο αποστολές θα λειτουργήσουν σε χαμηλή γήινη τροχιά, με το SPHEREx να τελεί υπό τη διαχείριση του Jet Propulsion Laboratory της NASA και το PUNCH υπό τη διεύθυνση του Southwest Research Institute.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1633713/nasa-pos-tha-fotografisei-to-big-bang-me-tin-apostoli-spherex