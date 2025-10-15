Αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η δικηγόρος και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στον απόηχο της δίκης του βιντεοληπτικού υλικού για την τραγωδία των Τεμπών, ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Ο Πάνος Ρούτσι λόγω λιποθυμίας εισήχθη στον Ευαγγελισμό για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Για αυτό τον λόγο αυτός ο πατέρας ο οποίος έδωσε μάχη για όλους τους γονείς και όλους τους συγγενείς, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ.

Βρίσκονται όμως εδώ πολλοί συγγενείς, που αγωνίζονται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη απέναντι σε μία κυβέρνηση και τα εντεταλμένα της πρόσωπα που μπαζώνουν την αλήθεια και προσπαθούν να ελέγξουν την απονομή δικαιοσύνης.

Είναι σκανδαλώδες πως όπως μαθαίνω οι κατηγορούμενοι ετοιμάζονται για δεύτερη αναβολή, στην υπόθεση που αφορά την κατάθεση των βίντεο. Το βίντεο αποκρύπτεται και η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση που διατήρησε τα πρόσωπα στις θέσεις τους, να εισπράτουν δημόσιο χρήμα, μερικοί από αυτούς μέχρι και σήμερα.

Θα δώσουμε μάχη να μην αναβληθεί η υπόθεση, γιατί εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, δικαιοσύνη όμως αχειραγώγητη, όχι με στημένες δίκες, με εισαγγελείς και δικαστές υποχείρια. Σκάνδαλο πως πληροφορηθήκαμε προσδιορισμό της κύριας δίκης εχθές από τα ΜΜΕ.

Φαίνεται ότι η εισαγγελία της Λάρισας πρώτα ενημερώνει τον κύριο Φλωρίδη και αυτός τους δημοσιογράφους. Η μάχη για δικαιοσύνη είναι μάχη σκληρή, όμως όπως αποδείχθηκε από το παράδειγμα του Π. Ρούτσι είναι μάχη που κερδίζεται.””

Αντώνης Νιανιάς – Γιάννης Μυλωνάς / φώτο – βίντεο: onlarissa.gr