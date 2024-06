Προσωπικά θεωρώ την καλοκαιρινή περίοδο την πιο δύσκολη στο να επιλέξεις τα σωστά παπούτσια. Δεν είμαι fun των flat σανδαλιών, κυρίως μέσα στην πόλη τα θεωρώ εξαιρετικά άβολα, ενώ επίσης δεν θέλω να συνεχίσω να κυκλοφορώ με τα sneakers που έχω φορέσει τόσο πολύ μέσα στο χειμώνα και την άνοιξη. Το request της ημέρας αναζητά, λοιπόν, ένα άνετο παπούτσι, που θα είναι αρκετά δροσερό και κατάλληλο για όλες τις πιθανές περιστάσεις, από ένα πρωινό look για το γραφείο, μέχρι μία χαλαρή βραδινή έξοδο με φίλους στην πόλη. Too good to be true; Και όμως η απάντηση που αναζητάς και εσύ -όπως και εγώ- είναι πολύ πιο εύκολη από όσο νομίζεις. Και ακούω στο όνομα mules.

Ένα σχέδιο που στην πραγματικότητα είναι διαχρονικό, αφού αν μπεις στη διαδικασία να ψάξεις λίγα πράγματα για την ιστορία του θα διαπιστώσεις ότι ήταν ένα από τα σχέδια που βρίσκονται διαχρονικά στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, έχοντας πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Το 2024 θα είναι και πάλι ο πρωταγωνιστής του καλοκαιριού, αλλά αυτή τη φορά θα καλύψει όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις, ακόμα και αν είσαι μία σκληροπυρηνική fashionista που θέλει πάντα να ξεχωρίζει. Οι εναλλακτικές πολλές και ενδιαφέρουσες και σίγουρα ανάμεσά του θα ανακαλύψεις και εσύ το δικό σου αγαπημένο ζευγάρι για το φετινό καλοκαίρι.

Εκτός από τα all time classic mules με το μεγάλο φαρδύ strap, που είναι και η μορφή που έχουμε οι περισσότερες στο μυαλό μας, όταν αναφερόμαστε σε mules, αυτή τη φορά θα δεις και θα δοκιμάσεις πρωτότυπα σχέδια που κάνουν το δικό τους statement. Η επιστροφή των 00s έπαιξε και εδώ καθοριστικό ρόλο, αφού τα mules φορέθηκαν και έγιναν must κυρίως στη δεκαετία του 2000, όταν η Carrie Bradshaw έκανε «επιστήμη» την επιλογή του τέλειου Manolo Blahnik pair με pointed μύτη. Στο σήμερα το ίδιο ακριβώς σχέδιο ξαναγεννήθηκε και έγινε το must have ζευγάρι της σεζόν.

6 mules που θα πρωταγωνιστήσουν στο καλοκαιρινό street style: